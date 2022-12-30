الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة ربة منزل فى انهيار غرفة بالسلام

جريدة الدستور

أمرت نيابة السلام بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر انهيار غرفة أعلى عقار سكنى بمساكن اسبيكو، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بانهيار غرفة أعلى عقار سكنى بمساكن اسبيكو بدائرة قسم شرطة السلام، وانتقل رجال الإنقاذ البرى والحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين انهيار غرفة أعلى عقار سكنى بمساكن اسبيكو، مما أسفر عن مصرع ربة منزل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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