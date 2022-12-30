الجمعة 30 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حصاد 2022| إنجازات الدولة فى قطاع البترول «فيديو»

وزارة البترول
وزارة البترول

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» اليوم، تقريرًا يرصد إنجازات الدولة في قطاع البترول خلال 2022.

نجحت مصر في تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية.

مصر تمضي قدمًا نحو التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.

ارتفاع صادرات مصر من الغاز إلى 8 ملايين طن في 2022.

إبرام المزيد من التعاقدات الدولية للبحث والاستكشاف.

تطوير شبكة الموانئ والبنية التحتية ومحطات الإسالة.

المؤسسات الدولية أجمعت على أن مصر تلعب دورًا مهمًا في سوق الغاز.

تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في مجال المشروع القومي لتوصيل الغاز للمنازل.

زيادة معدلات توصيل الغاز إلى نحو 1.2 مليون عميل خلال 2021 – 2022.

مصر تستهدف وصول الغاز الطبيعي إلى 1451 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة".

التوسع في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر.

قطاع الطاقة يحقق سنويًا نموًا مستمرًا

تشهد مصر طفرة غير مسبوقة وإنجازات كبرى فى هذا القطاع، حيث إن قطاع الطاقة يحقق سنويًا نموًا مستمرا سواء على طريق الاكتشافات أو التصدير، فصادرات البترول ارتفعت فى 2021 بنسبة 84,28 % لتصل إلى 12. 9 مليار دولار مقابل 7 مليارات دولار خلال عام الوباء، وذلك طبقا للإحصائيات الرسمية.

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