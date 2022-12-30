«تنظيم الاتصالات» يوقع بروتوكول تعاون مع «تريند مايكرو» لتعزيز الأمن السيبراني

وقّع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروتوكول تعاون مع شركة "تريند مايكرو" العالمية، وذلك بهدف تعزيز الأمن السيبراني ورفع الوعي بضرورة اعتماد الحلول الأمنية المتقدمة في مصر.

ويمثل التعاون نموذجًا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتكاتف وتكثيف الجهود من أجل تعزيز ثقافة الأمن السيبراني وتحقيق حماية أفضل للفضاء الإلكتروني والأمن السيبراني.

وستعمل شركة "تريند مايكرو" على توفير وحدات تدريبية للجهاز، بالإضافة إلى تنظيم حملات لرفع الوعي المجتمعي بالأمن السيبراني وفقًا للخدمات التي يقدمها المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات.

ويعكس التعاون حرص الشركة على دعم المؤسسات المصرية وتمكينها للاستفادة من التقنيات المتقدمة في مجال الأمن السيبراني، كما تبذل الشركة جهودًا نتج عنها التصدي لما يزيد عن 20 مليون تهديد سيبراني.

جدير بالذكر أن المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات تأسس في عام 2009 وهو تابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويقدم المركز الدعم اللازم لحماية البنية التحتية القومية للمعلومات الهامة، خاصًة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي، والاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات ومراقبة الأمن السيبراني، والاستجابة للحوادث والتنبؤ بالأخطار وإصدار تحذيرات مبكرة عن انتشار البرمجيات الخبيثة والهجمات واسعة النطاق التي تهدد البنية التحتية للاتصالات في مصر.