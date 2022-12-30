كان سفيرًا لبكين فى واشنطن.. الصين تعين وزيرًا جديدًا للخارجية

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، تعيين سفير لها في واشنطن السفير تشين قانغ، وزيرًا جديدًا للشئون الخارجية، وفقا لما أعلنته الإذاعة الرسمية الصينية.

وأفادت الإذاعة الرسمية الصينية، بأن القرار اتخذ في اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الوطني.

وسيحل تشين البالغ من العمر 56 عاما، الذي شغل منصب سفير بلاده لدى الولايات المتحدة منذ يوليو 2021، محل وانغ يي الذي من المرجح أن يتولى أعلى منصب في السياسة الخارجية للحزب الشيوعي.

يجدر الإشارة إلى أن "وانغ" تم تعيينه في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني المكون من 24 عضوا، بعد اختتام المؤتمر الأخير للحزب في أكتوبر الماضي.