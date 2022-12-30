ضبط 24 تاجر مخدرات وتنفيذ 7135 حكمًا قضائيًا بالقليوبية

شنت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية واللواء عمرو أبورية، حكمدار القليوبية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 22 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 24 متهمًا لـ7 منهم معلومات جنائية.

وتمكنت الحملة بقيادة اللواء عبدالفتاح القصاص، نائب حكمدار القليوبية، من تنفيذ 7135 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 13 قطعة سلاح ناري وأبيض.