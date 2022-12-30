الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

300 جنيه انخفاضًا جديدًا فى أسعار الأرز اليوم الجمعة

الارز
الارز

استمرت أسعار الأرز للجملة اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022، في الهبوط المتواصل بالسوق المحلية للمرة الثالثة، حيث انخفض سعر الأرز الأبيض كسر 5% وكسر 3% بمقدار يتراوح بين 200و300 جنيه بالطن، وتراجعت أسعار الأرز الشعير بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة بمقدار بين 100و200 جنيه بالطن.

أسعار الأرز للجملة اليوم الجمعة 

هبطت أسعار الأرز الشعير«عريض الحبة» اليوم بمقدار 100 جنيه، ليسجل سعر الطن 10.200 جنيه، وانخفضت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 9.800 جنيه، مقارنة بسعره أمس 10.000 جنيه، أي بمقدار هبوط 200 جنيه بالطن، وتراجعت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» بمقدار 200 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 15.800 جنيه.

وانخفضت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 14.900 جنيه، بدلًا من 15.200 جنيه، أي بمقدار هبوط 300 جنيه عن أسعاره أمس.

سعر الأرز للمستهلك

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك 18 جنيهًا.

 

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وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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