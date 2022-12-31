كيف تفوق مارادونا على بيليه في حب الناس؟

طوال حياتهما، كان للبرازيلي والأرجنتيني علاقة حلوة ومرة​، حيث كانا يناضلان من أجل أن يتم تذكرهما على أنهما أفضل لاعب كرة قدم على الإطلاق.

في البداية وبحسب موقع bleacherreport، ظل مارادونا بعيدًا عن الأنظار، وكان يقال "بيليه لا يهزم"، لكن كل شيء تغير في عام 1986، ورفع الأرجنتيني كأس العالم، ويا لها من كأس، كان أيضًا احتفالًا بالعودة الأخيرة إلى الديمقراطية، وكان هدف كرة اليد ضد الإنجليز بمثابة انتقام رمزي لإذلال حرب فوكلاند الخاسرة، وقالت فيفيانا فيلا، الصحفية الرياضية الأرجنتينية: "منذ تلك اللحظة، انتفخ صدر مارادونا وبدأ المعلقون في المقارنة بين اللاعبين".

بيليه ومارادونا

بيليه ومارادونا بلا شك أعظم اللاعبين الذين ركلوا كرة على الإطلاق، لكن من الصعب جدًا فيما بينهم تحديد من هو الأفضل؟

أولا، كلاهما لعب في مواقع مختلفة، بينما كان بيليه مهاجمًا تقليديًا، كان مارادونا أكثر من لاعب خط وسط مهاجم لعب خلف مهاجم.

ثانيًا، لم يلعب الاثنان معًا أو ضد بعضهما البعض، مما يجعل المقارنة بينهما أكثر صعوبة، ولكن هناك من رأى أن مارادونا وبلاتيني وكيف اعتادوا على تمزيق الدفاعات، بينما لم شوهد بيليه بأنه لم يكن شيئًا مميزًا، بل كان مجرد مهاجم سريري ينقض على أي شيء داخل مربع 18 ياردة، ومارادونا كان صانع الأهداف، بينما بيليه يفتقر إلى تلك اللمسة السحرية.

فوز بيليه بكأس العالم

على الرغم من فوز بيليه بكأس العالم ثلاث مرات مع البرازيل، إلا أنه كان دائمًا يلعب بجانبه فريقًا رائعًا، بينما كان مارادونا عادة النجم الوحيد في الفريق الأرجنتيني لمعظم وقته بالقميص الأزرق والأبيض.

كان لدى بيليه أمثال فافا وجارينشا وزيتو وزاجالو للتراجع في عام 1958، وفي عام 1962 ، كان لديه نفس اللاعبين لدعمه أيضًا، وفي عام 1970، كان لديه أمثال كارلوس ألبرتو وجيرزينيو وتوستاو وجيرسون وريفيلينو، وتم الاعتقاد بأن البرازيل كانت ستفوز بكأس العالم حتى بدونه.

كان مارادونا بديلاً في أول نهائيات لكأس العالم عام 1982، وخلفه عام 1978، وباساريلا ، وكيمبس، وأرديليس، وبيرتوني وتارانتيني، فهم النجوم في حد ذاتها.

في عام 1986، عندما فازت الأرجنتين بكأس العالم، كان مارادونا هو اللاعب الوحيد الذي تم ذكره، وفي عام 1990، كان لديه أمثال Cannigia و Ruggeri و Burruchaga، وكل هؤلاء اللاعبين مجتمعين لم يقتربوا من قوة الفريق البرازيلي 1970، مما جعل الأمر أسهل بكثير على بيليه.

لنلقي نظرة أيضا على سجلات النادي الخاصة بهم، فلعب مارادونا لأمثال بوكا جونيورز وبرشلونة ونابولي وإشبيلية، وسجل ما مجموعه 311 هدفا لجميع هذه الأندية، وفي الطريق ، فاز بكأس الملك، وكأس الدوري، والدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا، وكأس الاتحاد الأوروبي وكأس السوبر الإيطالي.

من ناحية أخرى، لعب بيليه مع سانتوس ونيويورك كوزموس، وفاز بكل كأس ممكن مع سانتوس وسجل أكثر من 1000 هدف، ومع ذلك، فإن حقيقة أن بيليه لم يلعب أبدًا في أوروبا عامل مهم أيضًا، ولم يلعب أبدًا، بالمعنى الحقيقي للكلمة، ضد أفضل الدفاعات في العالم، وإلى جانب ذلك، لم يتم تسجيل جزء كبير من أهدافه وتأكيده من قبل الإحصائيين.

لكن مارادونا سجل غالبية أهدافه في أوروبا أمام أفضل الفرق، فلعب لنابولي الذي كان، في ذلك الوقت، نادٍ في منتصف الجدول وفاز معهم بألقاب كبرى في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، أفضل دوري في الثمانينيات، وطوال حياته المهنية، لعب لأندية وفرق متواضعة وجعلها تبدو عالمية، ولولا تعاطيه المخدرات، لكان قد حقق الكثير.

الحقيقة أن مارادونا يمكن أن يصنع محبًا للكرة يجعل الشخص يجلس ويشاهد كرة القدم، وهذا كان سببًا كافيًا للاعتقاد بأنه كان أفضل لاعب على الإطلاق، حتى أفضل من بيليه.