الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

البلطي بـ 46 جنيها.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

اسماك
اسماك

انخفضت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة 30- 12- 2022 بسوق العبور للجملة،  وسجل سعر السمك البلطي "1" من 36: 46 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»، وسعر السمك البلطي "2" من 27: 35 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»، و سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20: 45 جنيهًا «تكنا بلاستيك»، وجاءت الأسعار كالتالي.

- أسعار السمك اليوم

سعر كيلو فيليه بلطي ما بين 30: 170 جنيهًا.

سجل سعر السمك البوري "1" من 60: 80 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر السمك البوري "2" من 40: 56 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك قشر البياض نحو من 60: 100 جنيه للكيلو.

سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي من 60: 100 جنيه للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر السمك البياض الأملس "2" بلدي نحو من 30: 50 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سجل سعر القراميط شيلان من 10: 20 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو سمك الثعابين ما بين 50: 250 جنيهًا.

- سعر سمك المرجان 

سجل سعر مرجان 1 ما بين 52: 60 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان 2 من 37: 49 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان مجمد من 20: 30 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر القرش ما بين 30: 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر البرانيس الإسكندراني من 62: 102 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

- سعر سمك المكرونة

سجل سعر سمك مكرونة خليجي من 40: 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مكرونة سويسي من 64: 114 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

سعر المكرونة المجمدة من 30: 40 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر كيلو (السبيط- كاليماري- سابيا) ما بين 120: 240 جنيهًا.

سعر كيلو سمك موسى ما بين 170: 250 جنيهًا.

سجل سعر سمك كابوريا من 24 : 84 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

تراوح سعر سمك دنيس ما بين 100: 160 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك مازاليا - كشر 30: 50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30: 50 جنيهًا «طاولة خشب».

سجل سعر سمك وقار 75: 125 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك قاروص- لوت 60: 140 جنيهًا للكيلو.

- سعر سمك البربون

سجل سعر سمك بربون 1 من 59: 67 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون "2" 36: 56 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك بربون مجمد من 25: 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك حدادي 10: 20 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك موزة 34: 70 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 20: 30 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 25: 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك سردين 35: 59 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك كسكمري 35: 49 جنيهًا للكيلو.

- أسعار الجمبري

أسعار جمبري جامبو من 380: 440 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "1" من 260: 360 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "2" من 170: 250 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري مجمد "2" من 90: 170 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "3" من 60: 140 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

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