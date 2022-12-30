البلطي بـ 46 جنيها.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم
انخفضت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة 30- 12- 2022 بسوق العبور للجملة، وسجل سعر السمك البلطي "1" من 36: 46 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»، وسعر السمك البلطي "2" من 27: 35 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»، و سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20: 45 جنيهًا «تكنا بلاستيك»، وجاءت الأسعار كالتالي.
- أسعار السمك اليوم
سعر كيلو فيليه بلطي ما بين 30: 170 جنيهًا.
سجل سعر السمك البوري "1" من 60: 80 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»
سجل سعر السمك البوري "2" من 40: 56 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»
سعر السمك قشر البياض نحو من 60: 100 جنيه للكيلو.
سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي من 60: 100 جنيه للكيلو «تكنا بلاستيك».
سعر السمك البياض الأملس "2" بلدي نحو من 30: 50 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».
سجل سعر القراميط شيلان من 10: 20 جنيهًا للكيلو.
سعر كيلو سمك الثعابين ما بين 50: 250 جنيهًا.
- سعر سمك المرجان
سجل سعر مرجان 1 ما بين 52: 60 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
سجل سعر سمك مرجان 2 من 37: 49 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
سجل سعر سمك مرجان مجمد من 20: 30 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
سجل سعر القرش ما بين 30: 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
سعر البرانيس الإسكندراني من 62: 102 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».
- سعر سمك المكرونة
سجل سعر سمك مكرونة خليجي من 40: 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
سجل سعر سمك مكرونة سويسي من 64: 114 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».
سعر المكرونة المجمدة من 30: 40 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
سعر كيلو (السبيط- كاليماري- سابيا) ما بين 120: 240 جنيهًا.
سعر كيلو سمك موسى ما بين 170: 250 جنيهًا.
سجل سعر سمك كابوريا من 24 : 84 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
تراوح سعر سمك دنيس ما بين 100: 160 جنيهًا للكيلو.
سجل سعر سمك مازاليا - كشر 30: 50 جنيهًا للكيلو.
سجل سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30: 50 جنيهًا «طاولة خشب».
سجل سعر سمك وقار 75: 125 جنيهًا للكيلو.
سجل سعر سمك قاروص- لوت 60: 140 جنيهًا للكيلو.
- سعر سمك البربون
سجل سعر سمك بربون 1 من 59: 67 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
سجل سعر سمك بربون "2" 36: 56 جنيهًا للكيلو.
سجل سعر سمك بربون مجمد من 25: 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
سجل سعر سمك حدادي 10: 20 جنيهًا للكيلو.
سجل سعر سمك موزة 34: 70 جنيهًا للكيلو.
سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 20: 30 جنيهًا للكيلو «كرتونة».
سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 25: 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
سجل سعر سمك سردين 35: 59 جنيهًا للكيلو.
سجل سعر سمك كسكمري 35: 49 جنيهًا للكيلو.
- أسعار الجمبري
أسعار جمبري جامبو من 380: 440 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
أسعار جمبري "1" من 260: 360 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
أسعار جمبري "2" من 170: 250 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
أسعار جمبري مجمد "2" من 90: 170 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».
أسعار جمبري "3" من 60: 140 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».