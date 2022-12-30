البلطي بـ 46 جنيها.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

انخفضت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة 30- 12- 2022 بسوق العبور للجملة، وسجل سعر السمك البلطي "1" من 36: 46 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»، وسعر السمك البلطي "2" من 27: 35 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»، و سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 20: 45 جنيهًا «تكنا بلاستيك»، وجاءت الأسعار كالتالي.

- أسعار السمك اليوم

سعر كيلو فيليه بلطي ما بين 30: 170 جنيهًا.

سجل سعر السمك البوري "1" من 60: 80 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سجل سعر السمك البوري "2" من 40: 56 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك»

سعر السمك قشر البياض نحو من 60: 100 جنيه للكيلو.

سعر السمك البياض الأملس "1" بلدي من 60: 100 جنيه للكيلو «تكنا بلاستيك».

سعر السمك البياض الأملس "2" بلدي نحو من 30: 50 جنيهًا للكيلو «تكنا بلاستيك».

سجل سعر القراميط شيلان من 10: 20 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو سمك الثعابين ما بين 50: 250 جنيهًا.

- سعر سمك المرجان

سجل سعر مرجان 1 ما بين 52: 60 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان 2 من 37: 49 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مرجان مجمد من 20: 30 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر القرش ما بين 30: 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر البرانيس الإسكندراني من 62: 102 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

- سعر سمك المكرونة

سجل سعر سمك مكرونة خليجي من 40: 50 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك مكرونة سويسي من 64: 114 جنيهات للكيلو «طاولة خشب».

سعر المكرونة المجمدة من 30: 40 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سعر كيلو (السبيط- كاليماري- سابيا) ما بين 120: 240 جنيهًا.

سعر كيلو سمك موسى ما بين 170: 250 جنيهًا.

سجل سعر سمك كابوريا من 24 : 84 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

تراوح سعر سمك دنيس ما بين 100: 160 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك مازاليا - كشر 30: 50 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كيلو السمك الشعور ما بين 30: 50 جنيهًا «طاولة خشب».

سجل سعر سمك وقار 75: 125 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك قاروص- لوت 60: 140 جنيهًا للكيلو.

- سعر سمك البربون

سجل سعر سمك بربون 1 من 59: 67 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك بربون "2" 36: 56 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك بربون مجمد من 25: 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك حدادي 10: 20 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك موزة 34: 70 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك سردين مجمد ما بين 20: 30 جنيهًا للكيلو «كرتونة».

سجل سعر سمك ماكريل مجمد من 25: 35 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

سجل سعر سمك سردين 35: 59 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر سمك كسكمري 35: 49 جنيهًا للكيلو.

- أسعار الجمبري

أسعار جمبري جامبو من 380: 440 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "1" من 260: 360 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "2" من 170: 250 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري مجمد "2" من 90: 170 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».

أسعار جمبري "3" من 60: 140 جنيهًا للكيلو «طاولة خشب».