الجمعة 30 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط محاولة تهريب 379 لفافة «بانجو وحشيش» بنفق 3 يوليو فى بورسعيد

المتهمين
المتهمين

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية، محاولة تهريب 28 لفافة بانجو و351 لفافة لمخدر الحشيش و5 كيلو لمخدر الهيدرو بنفق 3 يوليو مخبأة في حقائب داخل سيارة.

كانت قوة أمنية تابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس والمعينة لتأمين أنفاق الثالث من يوليو ببورسعيد بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تمكنت من ضبط (قائد سيارة "له معلومات جنائية" ومرافقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية)؛ حال محاولتهما الهرب مستقلين سيارة قيادة أحدهما والإنحراف إلى جانب الطريق باتجاه غير مصرح بالعبور من خلاله لتفادي الحارات المخصصة للتفتيش، وضُبط بحوزتهما (عدد من الحقائب).

وضبط بداخلها 28 لفافة تحوي نبات البانجو المخدر وزنوا 15 كيلو جراما تقريبًا – 351 لفافة كبيرة تحوي مخدر الحشيش وزنوا 35 كيلو جراما تقريبًا - 5 لفافات كبيرة تحوى مخدر الهيدرو وزنوا 5 كيلو جرامات تقريبًا - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتقُدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا). 

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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