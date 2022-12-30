تسجيل 21250 عضو مهن طبية وإجراء 251 زيارة لمتابعة تجارب المرضى بمحافظات التأمين الشامل

أعلن الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن أنه تم تسجيل 21250 من اعضاء المهن الطبية خلال عام 2022 منهم 6052 ببورسعيد، و4772 بالأقصر، و44045 بالإسماعيلية، و426 بجنوب سيناء، و3543 بالقاهرة، و817 بالجيزة، و507 بالإسكندرية.

وأوضح الدكتور أشرف إسماعيل - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن برنامج تسجيل أعضاء المهن الطبية يستهدف ضمان التأكد من قدرات مقدمي الخدمة الصحية على ممارسة عملهم بصورة صحيحة تتوافق مع مؤهلاتهم وخبراتهم داخل نطاق العمل بالمنشآت الصحية، بما يساعد على تقديم خدمات صحية ذات جودة طبقًا للمعايير ذات الصلة.

وأشار إلى أن الهيئة قامت بتسجيل واعتماد 196 منشأة طبية ما بين مستشفيات ومراكز رعاية أولية ومعامل تحاليل ومراكز طبية ومراكز أشعة من خلال 576 زيارة تقييمية على مدار 390 يوما منذ يونيو 2019 حتى ديسمبر 2022.

وقال إن إجمالي عدد المنشآت الصحية المسجلة والمعتمدة في محافظات المرحلة الأولى للتأمين الشامل بلغ 156، حيث جاءت محافظة بورسعيد في المركز الأول بإجمالي 61 منشأة، ثم الأقصر 51 منشأة، والإسماعيلية 29 منشأة، السويس 5 منشآت، جنوب سيناء 4 منشآت وأسوان 6 منشآت.

وفيما يتعلق بالدور الرقابي، أوضح الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، قيام الهيئة خلال عام 2022 بتنفيذ 251 زيارة لمتابعة وقياس تجارب المرضى أثناء تلقي الرعاية الصحية شملت منشآت رعاية أولية ومستشفيات ومعامل ومركز أشعة بالمحافظات بورسعيد، الاسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء من خلال عينة استبيان وصلت إلى 198,320 ألف مواطن إلى جانب تنفيذ 220 زيارة تدقيق وتقييم فني وإكلينيكي ما بين زيارات أولية وزيارات متابعة غطت محافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، القاهرة والجيزة)، كما نفذت الهيئة 126 زيارة للتدقيق والتقييم والتفتيش الإداري علي المؤسسات الصحية وغطت محافظات بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، الجيزة، جنوب سيناء لمستشفيات ووحدات رعاية أولية ومعامل تحليل طبية ومراكز أشعة.

وذكر في تصريحه أن الإدارة العامة للدعم الفني للمنشآت الصحية قامت على مدار4 سنوات، بتنظيم 715 برنامج دعم فني طبقا لمتطلبات التسجيل ومعايير الاعتماد المختلفة، و532 زيارة ميدانية، و183 برنامج دعم عن بعد، بمشاركة 390 منشأة صحية على اختلاف الجهات التابعة لها من منشآت تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، المجلس الأعلى للجامعات، القطاع الطبي بوزارة الداخلية، إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، هيئة قناة السويس، مصر للطيران وقطاع البترول وقطاع الكهرباء والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية وغيرها من المنشآت الصحية بمختلف محافظات مصر.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية انتهت من استيفاء متطلبات البنية التكنولوجية لمقر الهيئة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ تمهيدًا لانتقال العاملين للمقر الجديد ضمن الجهات الحكومية المنتقلة بالمرحلة الأولى في يناير ٢٠٢٣.

وأضاف أنه تم عقد سلسلة من البرامج التدريبية للعاملين خاصة بمتطلبات التطبيقات التشاركية الحكومية، فضلا عن إطلاق المنصة التعليمية EGYCAP والاختبارات الخاصة بها للتعريف بمعايير اعتماد معامل التحاليل الطبية في إطار نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية.