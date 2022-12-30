تركيا تعتقل 17 مشتبها بهم في اسطنبول خلال عملية لمكافحة الإرهاب

أعلنت السلطات التركية، اليوم توقيف 17 مشتبها في عملية أمنية ضد تنظيمات داعش وهيئة تحرير الشام والقاعدة الإرهابية في إسطنبول.

ونفذت فرق مكافحة الإرهاب في تركيا، مداهمات لتوقيف مشتبه بهم يعتقد أنهم على صلة بتنظيمات إرهابية، في ضوء معلومات استخباراتية.

وداهمت الفرق 25 عنوانا في 7 مناطق في إسطنبول، وألقت القبض على 17 مشتبها، في إطار جهودها للقبض على الإرهابيين الأجانب، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول التركية الرسمية.

تركيا: يجب إنهاء وجود المنظمات المتطرفة والإرهابية

والثلاثاء الماضى، أكد سفير تركيا لدى الأردن إسماعيل أراماز، أن استقرار العراق له أهمية كبيرة للسلام الإقليمي، مشدداً على التزام بلاده باستقرار العراق.

وقال السفير التركي، خلال كلمته بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانية المنعقدة بمنطقة البحر الميت بالأردن، الثلاثاء، إن العراق يحتاج إلى وحدة وسلامة أراضيه، مضيفا أن تركيا تدعم تماما سعي العراق إلى علاقات متوازنة مع جميع البلدان.

أشار إلى أن تركيا تولي أهمية خاصة لمعالجة القضايا العالقة بالجغرافيا المشتركة مع العراق، مؤكدا أن التدخلات الخارجية تؤثر على الاستقرار في المنطقة.



وشدد على أنه يجب إنهاء وجود المنظمات المتطرفة والإرهابية في بلادنا ويجب حظرها، مبينا أن مكافحة الإرهاب ليس فقط أولوية قصوى ولكنها قضية أساسية لتركيا.



وأعرب السفير التركي عن الأمل في أن تضع البلدان من خارج المنطقة حدا لدعمها للمنظمات الإرهابية وكذلك للمنتسبين إليها، معرباً عن ثقته بأن هذا المؤتمر سيأتي بنتائج مثمرة لتنهي المعاناة للعراق والمنطقة.

كما حذر من خطورة التدخلات الخارجية على الاستقرار في العراق، لافتا إلى أنه يجب العمل على القضاء على التنظيمات الإرهابية التي تهدد الشعوب والدول.

وجلبت السلطات الأمنية التركية، الأسبوع الماضى، آتيلا أوندر، المدرج في النشرة الحمراء للمطلوبين لارتكابه جريمة تجارة المخدرات الدولية، من إسبانيا.