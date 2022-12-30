مصرع سيدة وإصابة 2 إثر حادث سير بالطريق الزراعى بطوخ

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب اثنان آخران، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بهم، أثناء عبورهما طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، بمنطقة السفاينة دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بالمنطقة ما بين الحصة والسفاينة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، اتجاه القاهرة، دائرة المركز، وأسفر عن مصرع سيدة وإصابة فتاتين أخريين.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بسيدة وفتاتين أثناء عبورهما طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، ما بين منطقتي السفاينة والحصة، اتجاه القاهرة، دائرة المركز، وأسفر الحادث عن مصرع ربة منزل، مقيمة منطقة شلقان دائرة مركز القناطر الخيرية، حامل بالشهر الرابع، إثر إصابتها بنزيف داخلي، فيما أصيبت الفتاتان بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابتين لمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وموالاة الاستعلام عن حالة المصابتين، والتحفظ على قائد السيارة والسيارة وعرضهم رفقة تحريات المباحث حول الواقعة.