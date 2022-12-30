الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الفول بـ34 جنيهًا للكيلو.. أسعار البقوليات اليوم بالأسواق

جريدة الدستور

واصلت أسعار البقوليات استقرارها فى الأسواق اليوم، الجمعة، وتعتبر البقوليات من السلع التي لا غني عنها خلال فصل الشتاء نظرا للإقبال الكبير من المواطنين عليها، خاصة العدس، وجاءت أسعار البقوليات كالتالي.

- أسعار البقوليات اليوم

سجلت أسعار الفول المستورد 30 جنيهًا إلى 34 جنيها.

وسجلت أسعار الفول المجروش 35 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار العدس الأصفر سائب ما بين 48 جنيهًا إلى 50 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار اللوبيا الجافة مستوردة سائبة 30 إلى 34 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار فاصوليا بيضاء مستوردة سائبة 30 جنيها.

وسجلت أسعار الحمص 44 جنيهًا.

بينما سجلت أسعار الذرة الفيشار 32 جنيهًا.

وتراوح كيلو الترمس ما بين 22 و25 جنيهًا للكيلو.

بينما سجل سعر كيلو السمسم 89 جنيهًا.

 

- أسعار الفول بالطن

وسجل سعر طن الفول البلدي رفيع الحبة 20000 جنيه معبأ بأرضه.

كما سجل طن الفول البلدى عريض 19000 جنيه معبأ بأرضه.

وسجل سعر طن الفول حصى إنجليزي 13000 جنيه معبأ بأرضه.

وقد بلغ سعر طن الفول حصى أسترالي 12700 جنيه معبأ بأرضه.

 

- أسعار السمسم بالطن

ويبلغ سعر طن السمسم المحلي معبأ بأرضه 47 ألف جنيه.

كما بلغ سعر طن السمسم المستورد أبيض 45 ألف جنيه.

وبلغ سعر طن السمسم الأحمر المصري 43 ألف جنيه بأرضه.

وبلغ سعر طن السمسم الأحمر السودانى 51000 ألف جنيه بأرضه.

وبلغ سعر طن ديل الجمل "وصال" 43 ألف جنيه.

وسجل سعر طن السمسم الأبيض السوداني وصال 42 ألف جنيه.

وتراوح سعر كيلو السمسم ما بين 70 و89 جنيهًا.

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