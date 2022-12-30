الجمعة 30 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار النحاس بالأسواق اليوم

النحاس
النحاس

استقرت أسعار النحاس في الأسواق، اليوم الجمعة، ويعتبر خام النحاس من الخامات المهمة التي تتدخل في عدد كبير من الصناعات.

 

وجاءت أسعار النحاس كالتالي:

 

–  تراوح سعر كيلو النحاس الجديد من 140 إلى 189 جنيهًا.

 

– وسجل سعر كيلو نحاس أحمر خردة خشن 157 جنيهًا للكيلو.

 

–  تراوح سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة ناعم من 80 إلى 145 جنيهًا.

 

– وسجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة لامع من 70 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

 

–  وسجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 105 جنيهات.

 

– يتراوح سعر سلك النحاس معزول من 10 إلى 20 جنيهًا.

 

– وسجل سعر الرفوف من نحاس أصفر لون أحمر 299 جنيهًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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