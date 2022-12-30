أسعار النحاس بالأسواق اليوم

استقرت أسعار النحاس في الأسواق، اليوم الجمعة، ويعتبر خام النحاس من الخامات المهمة التي تتدخل في عدد كبير من الصناعات.

وجاءت أسعار النحاس كالتالي:

– تراوح سعر كيلو النحاس الجديد من 140 إلى 189 جنيهًا.

– وسجل سعر كيلو نحاس أحمر خردة خشن 157 جنيهًا للكيلو.

– تراوح سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة ناعم من 80 إلى 145 جنيهًا.

– وسجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة لامع من 70 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.

– وسجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 105 جنيهات.

– يتراوح سعر سلك النحاس معزول من 10 إلى 20 جنيهًا.

– وسجل سعر الرفوف من نحاس أصفر لون أحمر 299 جنيهًا.