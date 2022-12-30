البتلو بـ170 جنيهًا.. أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة

شهدت أسعار اللحوم الحمراء استقرارًا ملحوظًا، اليوم الجمعة، وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز ما بين 160 و190 جنيهًا للكيلو، وجاءت أسعار اللحوم كالتالي.

- أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم البتلو تراوحت بين 170 و180 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم الضاني تراوحت بين 180 و210 جنيهات.

أسعار الكبدة البلدي تراوحت بين 160 و180 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكبدة الضأن تراوحت بين 170 و200 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم الجملي تبدأ من 150 جنيهًا للكيلو.

أسعار السجق البلدي تراوحت بين 150 و160 جنيهًا للكيلو.

أسعار الاستيك والبفتيك تراوحت بين 160 و170 جنيهًا للكيلو.

أسعار عرق التربيانكو تراوحت بين 150 و170 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم المفرومة تراوحت بين 130 و180 جنيهًا للكيلو.

أسعار كيلو كباب الحلة تتراوح بين 160 و200 جنيه للكيلو.