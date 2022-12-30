محافظ الجيزة يعاين نسب تنفيذ محاور المنصورية والطريق الأبيض بكرداسة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن العام الجديد سيشهد استكمال مشروعات التطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لتحقيق سيولة للحركة المرورية، وربط وتسهيل حركة تنقل المواطنين، وذلك بالتوازي مع تنفيذ العديد من المشروعات القومية على أرض المحافظة، والتي ستحقق طفرة تنموية كبيرة، ويأتي على رأسها محاور الفريق كمال عامر، وعمرو بن العاص، والطريق الأبيض، وتوسعات محور 26 يوليو.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية لمتابعة نسب تنفيذ أعمال رصف وتطوير محور المنصورية الجديد، والجاري تطويره ورفع كفاءته ورصفه بطول 7 كم، وبعرض 30 م تقريباً، متابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الأبيض والمحور العمودي الجاري تنفيذه بذات المنطقة باعتباره شرياناً حيوياً مهماً لربطه مع محور 26 يوليو، وذلك في إطار خطة الدولة نحو إنشاء شبكة طرق متكاملة وتحسين حركة سير المواطنين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه يجري تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة ورصف لطريق المنصورية، وذلك بدءا من الطريق الدائري بمنطقة كفر غطاطي حتى تقاطعه مع الطريق الأبيض، إلى جانب تنفيذ ممشى سياحي كمتنفس للمواطنين.

وقد وجّه "راشد" الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات القياسية اللازمة، مع مراعاة تنفيذ الجزيرة الوسطي بمنتصف الطريق لتوحيد المسافات على جانبي الطريق، مع ضرورة تدعيم الطريق ببالوعات لصرف مياه الأمطار، ومحال حضارية لخدمة المواطنين، بالإضافة لتدعيم الطريق بكاميرات مراقبة، والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لدراسة إنشاء مطبات صناعية للحد من السرعة حفاظا على أمن وسلامة المواطنين قاطني المنطقة.

- متابعة نسب تنفيذ مشروع تبطين وإعادة تأهيل ترعة المنصورية

كما عاين محافظ الجيزة نسب تنفيذ مشروع تبطين وإعادة تأهيل ترعة المنصورية بنطاق مركز ومدينة كرداسة في إطار المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع والمصارف، مؤكداً على مدير مديرية الري بسرعة استكمال تنفيذ المشروع حتى تتكامل أعمال التطوير لتغيير الوجه الحضاري للمنطقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، ووجّه رئيس مدينة كرداسة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال السلوكيات الخاطئة من البعض في إلقاء المخلفات والقمامة بمسار وجسر الترعة، وذلك للحفاظ على المجرى المائي لتحقيق النفع العام للمواطنين.

كما شملت جولة محافظ الجيزة متابعة أعمال تطوير الطريق الأبيض بنطاق كرداسة، بدءآ من المنصورية وحتى الطريق الدائري، حيث وجّه رئيس مدينة كرداسة بتكثيف حملات النظافة لسرعة الانتهاء من رفع الرتش والمخلفات الموجودة على جانبي الطريق بمنطقة المعتمدية وبرك الخيام.

رافق المحافظ خلال الجولة السادة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، وخالد عصر رئيس مدينة كرداسة، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق والنقل، ومحمد عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالقاهرة الكبرى، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي.