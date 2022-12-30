أسيوط تكرم خاتمي القرآن الكريم لطلاب المدارس

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حفل تكريم خاتمي القرآن الكريم لطلاب المدارس على مستوى المحافظة وتسليم الفائزين الجوائز المادية والعينية ونظمتها مديرية التربية والتعليم بكافة الإدارات التعليمية.

جاء ذلك بقاعة المؤتمرات بمدرسة الجامعة الاعدادية الموحدة بمدينة أسيوط بحضور أحمد الشناوي عضو مجلس النواب بالمحافظة وعبدالعزيز الزنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم والشيخ سيد عبدالعزيز أمين بيت العائلة المصرية بأسيوط والشيخ ناصر محمد مدير المتابعة الميدانية بمديرية الأوقاف بأسيوط نائبًا عن وكيل وزارة الأوقاف ومحمد بشير رئيس حي غرب أسيوط ومحمد عبدالمحسن رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي ببيت العائلة بأسيوط ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة وعاطف محمد عمر موجه عام التربية الدينية ومشرف عام على المسابقة وعدد من قيادات التربية والتعليم والتلاميذ الفائزين بالمسابقة وأولياء الأمور.

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها ابتهالات وتواشيح دينية ثم كلمات للمحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم تلاها تسليم الجوائز (شهادات تقدير، والمصحف الشريف، وجائزة مالية) على 140 طالب وطالبة فائزين بالمسابقة التي شملت (أجمل صوت تجويد، وأحسن صوت آذان، وأحسن صوت ابتهالات وتواشيح دينية).

وهنأ محافظ أسيوط الطلاب والطالبات الفائزين بالمسابقة وأولياء أمورهم مقدمًا الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة التي تخلق منافسة حميدة بين الأطفال والطلاب في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم بقرى ومراكز المحافظة وتحفيزهم على مواصلة التفوق ليكونوا مثل أعلى يحتذى به متمنيًا لهم دوام التوفيق والتفوق والتقدم في كافة المجالات خاصة وأنهم قادة المستقبل ومستكملي مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة داعياً المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا من كل سوء مشيداً بالجهود المبذولة معهم من قبل أسرهم وأولياء أمورهم ومعلميهم وتشجيعهم على الوصول لهذه المكانة بحفظهم كتاب الله تعالى.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن المسابقة شارك بها حوالي 230 متسابق من الطلاب والطالبات وذوي احتياجات خاصة على مستوى المحافظة تم تصفيتهم في كل إدارة تعليمية ليفوز 140 طالب وطالبة بالمسابقة التي شملت (أجمل صوت تجويد ، وأحسن صوت آذان ، واحسن صوت ابتهالات وتواشيح دينية) مشيراً إلى الاهتمام الذي يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالعملية التعليمية بكافة أركانها وتقديمه الدعم لتنفيذ الأنشطة والمسابقات بمدارس المحافظة وفقاً للإمكانات المتاحة، مؤكدًا على استمرار تنظيم مثل هذه المسابقات التي تخلق تنافس محمود بين المشاركين.

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