الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مدير مخزن ضبط بحوزته كحول ومذيب أحبار دون ترخيص في المرج

جريدة الدستور

قررت النيابة العامة حبس المتهم في قضية إدارة مخزن كحول ومذيب أحبار دون ترخيص في المرج، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم مسؤول عن مخزن كحول ومذيب أحبار مقيم بمنطقة المرج في القاهرة، وأدار المخزن دون ترخيص، وضبط في حيازته 10000 لتر كحول خام، و3420 لتر مذيب أحبار، و415 زجاجة كحول، و2 أدوات تصنيع، وجميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها.

جاء ذلك بعد ما أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من وجود مسؤول عن مخزن كحول ومذيب أحبار كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من الكحول ومذيبات الأحبار مجهولة المصدر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من قبض المتهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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حبس مدير مخزن ضبط بحوزته كحول ومذيب أحبار دون ترخيص في المرج

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