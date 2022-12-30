الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أسهم أوروبا تنهى عامًا مضطربًا وسط مخاوف من الركود

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم، الجمعة، في آخر جلسة تداول في عام صعب اتسم بتوترات جيوسياسية وتنامي المخاوف من الركود مع تشديد البنوك المركزية في أنحاء العالم للسياسة النقدية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة في تعاملات ضعيفة بسبب موسم العطلات، في حين ألقت زيادة الإصابات بمرض كوفيد-19 في الصين بظلالها على توقعات ضبابية بالفعل للنمو العالمي، ويتجه المؤشر صوب إنهاء العام منخفضا 12.1 بالمئة.

وانخفضت أسهم قطاع شركات السلع الفاخرة المنكشفة على الصين، ومنها إل.في.إم.إتش التي نزل سهمها 0.7 بالمئة وإيرميس التي تراجع سهمها 1.4 بالمئة.

وأثرت أسهم شركات الصناعة على المؤشر، ونزل مؤشرها الفرعي 0.4 بالمئة، في حين انخفضت أسهم التكنولوجيا 0.7 بالمئة متخلية عن بعض المكاسب الكبيرة التي حققتها في الجلسة السابقة.

وكانت أسهم التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة قد صعدت أمس الخميس لتسير على درب مكاسب نظيراتها في «وول ستريت»، بعد أن أشارت بيانات البطالة الأمريكية إلى أن الرفع الحاد للفائدة الأمريكية ربما يكون قد بدأ يؤثر سلبًا على قوة سوق العمل.

الأسهم الأوروبية توترات جيوسياسية البنوك المركزية الصين كوفيد-19 مرض كوفيد-19

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

اتحاد الصناعات: انفراجة كبيرة فى الأسواق بعد قرار العودة لمستندات التحصيل

معهد التخطيط القومى يختتم برنامجًا تدريبيًا عن إدارة البصمة الكربونية

حبس مدير مخزن ضبط بحوزته كحول ومذيب أحبار دون ترخيص في المرج

أسهم أوروبا تنهى عامًا مضطربًا وسط مخاوف من الركود

محافظ الجيزة يعاين نسب تنفيذ محاور المنصورية والطريق الأبيض بكرداسة

أسيوط تكرم خاتمي القرآن الكريم لطلاب المدارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: تل أبيب تستعين بسفير سابق فى واشنطن سعيًا لـ صفقة مع السعودية

بايدن بعد تنصيب نتنياهو رئيسًا لحكومة إسرائيل: سنعارض أى سياسات تهدد حل الدولتين

الجيش الإسرائيلى يعلن اعتقال متسلل من سوريا