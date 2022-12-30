ملك البرازيل للعبة الجميلة.. كيف تحول بيليه لأيقونة؟

كان بيليه ببساطة "الملك"، لقد اعتنق "لعبة كرة القدم الجميلة" في أول ظهور له في كأس العالم 1958 للبرازيل ولم يتركها أبدًا.

بيليه فاز بثلاث بطولات كأس عالم، وكان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أحد أعظم لاعبي رياضته، لقد جعله حضوره المهيب والمحفز من بين أكثر الشخصيات شهرة في العالم.

توفي بيليه يوم أمس الخميس عن عمر يناهز 82 عامًا، وخضع لعلاج سرطان القولون منذ عام 2021.

الهداف الأكثر غزارة

كان بيليه هو الهداف الأكثر غزارة في اللعبة، وقضى ما يقرب من عقدين من الزمن وهو يسحر المشجعين والخصوم المبهرين، لقد أذهلت رشاقته وأداءه الرياضي وتحركاته على أعلى مستوى في كرة القدم الجميع، حيث قام بتنسيق أسلوب لعب سريع وسلس أحدث ثورة في الرياضة، وهو أسلوب جسد الأناقة البرازيلية في الملعب.

بحسب موقع "news.yahoo"، قال اللاعب نيمار، نجم كرة القدم البرازيلي على إنسجرام: بيليه غير كل شيء، لقد حوّل كرة القدم إلى فن وترفيه، فكرة القدم والبرازيل رفعت مكانتها بفضل الملك، لقد رحل، لكن سحره سيدوم، بيليه أبدي.

أعظم لاعب في كرة القدم

في الحديث عن أعظم لاعب في كرة القدم، لم يذكر إلى جانبه سوى الراحل دييجو مارادونا وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

إجمالي أهداف بيليه

إجمالي أهداف بيليه في أي مكان بين 650 (مباريات الدوري) إلى 1،281 (جميع مباريات الكبار، بعضها ضد منافسة منخفضة المستوى)، وعندما أجرى مارادونا مقابلة مع بيليه، سأل البرازيلي بطريقة مرحة كيف جمع الكثير من الأهداف.

تم تقديم اللاعب الذي سيطلق عليه لقب "الملك" للعالم في سن 17 في كأس العالم 1958 في السويد، أصغر لاعب في البطولة على الإطلاق، هذا كان بيليه، الذي كان شعار فوز بلاده بكأس العالم 1970 في المكسيك، وسجل في النهائي وصنع لكارلوس ألبرتو تمريرة غير مبالية للهدف الأخير في الفوز 4-1 على إيطاليا.

شهرة بيليه

كانت شهرة بيليه كبيرة لدرجة أنه في عام 1967 وافقت فصائل الحرب الأهلية في نيجيريا على وقف إطلاق النار لفترة وجيزة حتى يتمكن من لعب مباراة استعراضية في البلاد، وحصل على لقب فارس من قبل ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في عام 1997، عندما زار بيليه واشنطن للمساعدة في نشر اللعبة في أمريكا الشمالية، وكان رئيس الولايات المتحدة هو من مد يده أولاً.

كان بيليه أول بطل قومي حديث للبرازيل، لكنه نادراً ما تحدث عن العنصرية في بلد يميل فيه الأغنياء والأقوياء إلى الانحدار من الأقلية البيضاء.

سخر المشجعون المعارضون من بيليه بأغاني القرود في المنزل وفي جميع أنحاء العالم.

قالت أنجيليكا باستي، أحد كتاب سيرة بيليه: "قال إنه لن يلعب أبدًا إذا اضطر للتوقف في كل مرة يسمع فيها تلك الهتافات، إنه مفتاح فخر السود في البرازيل، لكنه لم يرغب أبدًا في أن يكون حامل العلم".

كان بيليه سفيراً لرياضته حتى سنواته الأخيرة، لكن مع تدهور صحته، أصبحت رحلاته أقل تواتراً، بعد أن احتاج إلى استبدال مفصل الورك، بدأ باستخدام العصا.

لفتت موهبة بيليه الانتباه عندما كان في الحادية عشرة من عمره، وقام لاعب محترف محلي بإحضاره إلى فرق الشباب في سانتوس، وعلى الرغم من صغر سنه وإطاره الذي يبلغ طوله 5 أقدام و8 أقدام، سجل بيليه أهدافًا ضد رجال بالغين بنفس السهولة التي أظهرها ضد أصدقائه في الوطن، وظهر لأول مرة مع النادي البرازيلي في سن 16 عام 1956، وسرعان ما اكتسب النادي شهرة عالمية.

جاء اسم بيليه منه وهو يخطئ في نطق اسم لاعب يدعى بيليه، وأصبح فيما بعد يُعرف ببساطة باسم "O Rei" - الملك.

ذهب بيليه إلى كأس العالم 1958 كاحتياطي لكنه أصبح جزءًا أساسيًا من فريق بطولة بلاده، وتم التصويت على هدفه الأول، الذي قام فيه برمي الكرة فوق رأس أحد المدافعين وتسابق حوله لتسديد الكرة في الشباك، كواحد من أفضل الأهداف في تاريخ كأس العالم.

امتدت مسيرته مع سانتوس لأكثر من ثلاثة عقود حتى دخل نصف التقاعد بعد موسم 1972، وحاولت الأندية الأوروبية الثرية التوقيع عليه، لكن الحكومة البرازيلية تدخلت لمنعه من البيع، معلنة أنه كنز وطني.

على أرض الملعب، قادت طاقة بيليه ورؤيته وخياله فريقًا وطنيًا برازيليًا موهوبًا، مع مجموعات تمريرات معقدة تقطع الدفاعات بينما تترك مجالًا للاعبين لعرض المهارات البراقة.

أسلوب اللعب السريع والمرن كان أسلوب بيليه، فكان بيليه مثل مايسترو يقود فرقته الموسيقية. كانت سيرته الذاتية عام 1977، "حياتي واللعبة الجميلة"، هي التي جعلت هذه العبارة جزءًا من قاموس كرة القدم.

في عام 1975، انضم إلى فريق New York Cosmos التابع لدوري كرة القدم لأمريكا الشمالية، وعلى الرغم من أنه كان قد تجاوز ذروة شبابه في الرابعة والثلاثين من عمره، إلا أن بيليه أعطى كرة القدم لفترة وجيزة مكانة أعلى في أمريكا الشمالية قبل أن ينهي مسيرته في 1 أكتوبر 1977، وفي معرض بين كوزموس وسانتوس، ومن بين الشخصيات البارزة في متناول اليد ربما كان الرياضي الآخر الوحيد الذي امتدت شهرته إلى جميع أنحاء العالم.