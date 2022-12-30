الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مراسلة «القاهرة الإخبارية»: تصريحات عاهل الأردن تحذر إسرائيل من انتفاضة ثالثة

جريدة الدستور

قالت آية السيد، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من الأردن، إن الحدث الأبرز في الأوساط الأردنية خلال الأسبوع الجاري، هو تصريحات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن إسرائيل.

وأضافت «السيد» عبر برنامج «صباح جديد» المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التصريحات جاءت تزامنًا مع تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أنه يُقال دائمًا إن هناك توترًا أردنيًا إسرائيليًا، ما دام نتنياهو في الصورة.

وأشارت إلى أن تصريحات الملك عبدالله الثاني جاءت بمثابة تحذير من انتفاضة ثالثة، قد تؤدي في النهاية إلى تهالك وتدمير القوانين كافة، لافتة إلى أن العاهل الأردني أكد صراحة استعداد الأردن لمن يحاول افتعال مواجهة معه.

وتابعت أن هذه التصريحات جاءت من منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، مشيرة إلى أن العاهل الأردني أكد اتخاذ موقف جاد، ليس من الجانب الأردني فقط، وإنما من المجتمع العربي والدولي، إذا لم تتوقف إسرائيل عن الانتهاكات.

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