رغم الأمطار.. «بابا نويل» يجذب أهالي الإسكندرية لممارسة الرياضة على الكورنيش

شهد كورنيش الإسكندرية صباح اليوم، عروض «بابا نويل» الرياضية؛ لجذب أهالي المنطقة من كل الأعمار وحثهم على بداية العام الجديد بممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.

وتضمنت العروض مشاركة الفتيات بملابس بابا نويل وألوان الكريسماس الشهيرة، بالإضافة إلى عروض رياضية عديدة تفاعل معها المارة.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إنه شارك في برنامج منشطي الأحياء السكنية بمنطقة سبورتنج، 200 مشارك، مشيرة إلى أن مشروع «منشطي الأحياء» ينفذ منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأضافت أن هذا المشروع يُعد أحد أهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري، التي أطلقتها القيادة السياسية ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، مما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات، الأمر الذي يؤدي لتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة بوجهه عام.

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