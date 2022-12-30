حبس عاطل لممارسة أعمال الشعوذة مقابل مبالغ مالية بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس عاطل 4 أيام على ذمه التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين وممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الهاتف المحمول والأدوات المستخدمة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، بممارسة أعمال الدجل والشعوذة بمقابل مادي، والإعلان عن نشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول "محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بنشاطه المؤثم"، والأدوات المستخدمة في نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.