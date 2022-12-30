«زووم إفريقيا» يكشف طرق احتفال الدول الإفريقية بالكريسماس

تقدم الإعلامية سالي عاطف، مقدمة برنامج "زووم إفريقيا" على قناة "CBC" حلقة جديدة ومميزة عن القارة الافريقية وعجائبها، وذلك اليوم الجمعة في تمام الثامنة مساءً.

وتجري سالي عاطف، لقاءً مع الدكتور غادة فؤاد، الباحثة في الشأن الإفريقي؛ للحديث عن دور ومكانة المرأة في القارة الافريقية وتقلدها لمناصب عديدة خلال الفترة الأخيرة.

ويستعرض البرنامج تقريرًا عن الكريسماس وطريقة كل دولة إفريقية في الاحتفال به، وعجائب القارة السمراء في رأس السنة.

كما يقدم البرنامج تقريرًا عن مذكرة التفاهم التي أبرمت بين وزارة الاتصالات المصرية والزامبية، في لقاء جمع بين الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفيليكس موتاتي، وزير التكنولوجيا والعلوم في زامبيا، عن التحول الرقمي والخدمات البريدية.

وعن الطرب السوداني، تستضيف سالي عاطف، المطرب السوداني عاصم ختام، للحديث عن الغناء والطرب في بلاده والفرق بينها وبين الغناء المصري.

يُذكر أن موعد برنامج "زووم إفريقيا" الجديد، يُذاع كل يوم جمعة في تمام الثامنة مساءً.