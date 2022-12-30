الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن الجيزة يعلن خطة تأمين احتفالات رأس السنة

أمن الجيزة
أمن الجيزة

عقد اللواء هشام أبوالنصر، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، اجتماعًا مع قيادات قطاعات المديرية بهدف وضع خطة لتأمين الكنائس بالمحافظة تستمر حتى انتهاء احتفالات أعياد رأس السنة.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية اللواء محمود توفيق، وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعدادًا لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.

وطالب مدير أمن الجيزة بتشديد التمركزات الأمنية على محيط جميع الكنائس وعلى مداخل كل كنيسة، وأثناء الجولة اطمأن فيها على هدوء محيط الكنائس، وعدم وجود أي معوقات لعملية التأمين.

وخلال الاجتماع، ووجَّه اللواء هشام أبو النصر، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بمواصلة التنسيق مع الجهات المعنية وتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحسم، فى إطار سعى الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.

وشملت الخطة التي أعدّها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث عقب اجتماعه مع رؤساء القطاعات والمفتشين ورؤساء المباحث على تشديد الحراسة على الكنائس والحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكل أشكالها في إطار من الشرعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في الشارع المصري، وتحقيق الانضباط وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين، بالإضافة إلي تعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها ووضع حواجز أمنية حولها، وإجراء التحويلات المرورية الضرورية لعملية التأمين.

و أكد مصدر أمنى أن محافظة الجيزة تحتوي على أكثر من 150  كنيسة، وتعد كنيسة العذراء بالوراق هي أكبر الكنائس.

وأوضح المصدر الأمني أنه تم الانتهاء من خطة تأمين الكنائس منذ عدة أيام، حيث تم تعزيز الخدمات الأمنية في محيطها، وبدأت الدوريات الأمنية عمليات الانتشار والتأمين حولها، بالإضافة إلى نشر ضباط وأفراد المرور تحت إشراف اللواء أمجد أنور مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة في الشوارع المؤدية لها؛ لضمان وصول المواطنين إليها بسهولة، بالإضافة إلى ربط جميع هذه الخدمات الأمنية بغرفة عمليات مكبرة بمديرية أمن الجيزة؛ لمتابعة الوضع لحظيًّا.

وقالت المصادر إن قوات الأمن اتخذت إجراءات احترازية طوال مراسم الاحتفال، بالتعاون مع جميع قطاعات المديرية؛ للعمل بها، بهدف تحقيق الأمن العام للمواطنين، حيث تمركزت الأقوال الأمنية وقوات الانتشار السريع في كل الطرق والميادين، كما تتولى قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات عمليات تمشيط دورية لمحيط الكنائس، والتي أكدت أن الأوضاع هادئة بالشارع الجيزاوي.

وكشف المصدر أن مدير أمن الجيزة طالب بتكثيف الدوريات الأمنية، وزيادة قوات الانتشار السريع في محيط الكنائس، وإلغاء جميع الإجازات، وطالب ضباط الحماية المدنية بقيادة مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بتمشيط محيط الكنائس يوميًا باستخدام الكلاب البوليسية.

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وائل لطفي

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