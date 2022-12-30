الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قطار يصطدم بسيارة نقل فى أوسيم دون إصابات

قطار
قطار

شهدت منطقة أوسيم حادث اصطدام بين سيارة نقل وقطار أثناء عبور السيارة من مزلقان غير شرعي.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم هيثم سكر رئيس مباحث أوسيم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين قطار وسيارة ربع نقل بين قرية برطس وأوسيم دائرة القسم أثناء عبور السيارة من مزلقان غير شرعي، ما أدى إلى حدوث تلفيات بها، ولا توجد ثمة إصابات، وتركها قائدها وفر هاربا، وتوقفت حركة القطارات لمدة 45 دقيقة.

وألقى القبض على سائق السيارة وبمواجهته أيد ما جاء في الفحص، وعلل تركه للسيارة خشية مساءلته، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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