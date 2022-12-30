سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية.. ونشر فرق الطوارئ بالمحافظة

تعرضت محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، لهطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من المدينة الساحلية، بالتزامن مع «نوة الميلاد» التي تتعرض لها عروس البحر وتستمر لمدة يومين يصاحبها رياح غربية شديدة الأمطار.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، إن المدينة شهدت أمطارًا صباح اليوم وصلت لغزيرة بمناطق شرق الإسكندرية وأحياء المنتزه، مشيرة إلى أن بداية عودة سقوط الأمطار كان مساء أمس خاصة على وسط المحافظة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

فيما قالت محافظة الإسكندرية، إن سرعة الرياح بحسب الأرصاد الجوية، 22كم/ ساعة، ودرجة الحرارة بالمدينة 20درجة للعظمى، و15درجة للصغرى، وحالة البحر من خفيف إلى معتدل.

استمرار رفع حالة الطوارئ

كان قد أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية عقب انتهاء أمطار نوة الفيضة الصغرى، على استمرار الاستعدادات بجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة تحسبًا لأي تقلبات مناخية مفاجئة، مع رفع حالة الطوارئ حتى نوة الميلاد.

واستعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بداية من رفع درجات الاستعداد القصوى والطوارئ بنشر 102 سيارة و22 بدالة من شركة الصرف الصحي، بالإضافة إلى 20 سيارة من الأحياء و8 بدالات من شركة مياه الشرب علي مدار اليوم في حالة الطوارئ والأمطار الغزيرة.

كما نستمر أعمال التطهير للشنايش والشبكة والمحطات، طبقاً لخطة التطهير الدورية، وتكثيف أعمال التطهير أثناء الأمطار وبعد النوات للتخلص من المخلفات التى تحملها مياه الأمطار داخل الشبكة عن طريق الشنايش، لرفع العبء عن شبكة الصرف الصحى.

6 نوات خلال ديسمبر ويناير

وتشهد الإسكندرية خلال شهر ديسمبر ويناير 6 نوات، هي بالترتيب الفيضة الصغرى، نوة الميلاد في شهر ديسمبر، رأس السنة في بداية شهر يناير، الفيضة الكبرى، نوة الغطاس، ويختتم شهر يناير بنوة الكرم.

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