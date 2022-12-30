الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بيبيتو ناعيًا «الجوهرة السوداء»: «بيليه» جزء من تاريخنا جميعًا

بيليه
بيليه

نعى بيبيتو، المهاجم السابق لمنتخب البرازيل، أسطورة كرة القدم البرازيلية «بيليه»، الذي توفي أمس بعد صراع مع المرض.
وقال بيبتو، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: "لا أعرف حتى كيف أبدأ، لا يمكنني أجد الكلمات الصحيحة ولا أعرف ما إذا كانت موجودة".

وتابع: «لم يميز جيلًا فحسب، بل أجيالًا، صنع التاريخ وأصبح جزءًا من تاريخنا جميعًا».

وأضاف النجم السابق لمنتخب «راقصي السامبا»: "لقد نقل بيليه كرة القدم إلى العالم وفتح الحدود لنا جميعًا، شكرًا لك على حبك دائمًا، شكرًا جزيلاً لك، ستظل خالدًا!".

وتوفي إديسون أرانتس دو ناسيمينتو، الملقب بـ«بيليه»، أمس الخميس، عن عمر 82 عامًا، بعد صراع مع مضاعفات مرض السرطان.

وعانى الأسطورة البرازيلية من مرض السرطان في السنوات الأخيرة، حيث تلقى العلاج منذ فترة طويلة بجانب معاناته من مشاكل في القلب والكلى.

وتدهورت حالة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، خلال الأيام الماضية، وظل في المستشفى لأيام طويلة من أجل علاجه.


وكان النجم البرازيلي الراحل – الملقب بالجوهرة السوداء– قد استهل مسيرته مبكرًا في صفوف  نادي سانتوس، وهو يبلغ من العمر 15 عامًا، ولعب مع منتخب البرازيل لكرة القدم وهو بعمر السادسة عشرة، وفاز بـ 3 بطولات كأس العالم مع منتخب بلاده السيلساو خلال أعوام 1958 و1962 و1970، وهو اللاعب الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز.

وقاد بيليه فريقه نادي سانتوس البرازيلي إلى لقب كأس ليبرتادوريس في عامي 1962 و1963، وأعلن اعتزاله كرة القدم في عام 1977، وعين بعدها سفيرًا لكرة القدم في جميع أنحاء العالم.

كما عمل بيليه، كوزير للرياضة في البرازيل، في عام 1995، قبل أن يرحل عن منصبه في 30 أبريل عام 1998.

بيبيتو البرازيل بيليه منتخب البرازيل سانتوس سانتوس البرازيلي

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