لو وقعت في هذا الصنف.. كيف تتعامل مع الأشخاص المتحكمين؟

يعرف الجميع تقريبًا شخصًا لديه مشكلات في التحكم، سواء كان رئيسًا أو زميلًا في العمل أو صديقًا أو شقيقًا أو زوجًا أو عاشقًا، يمكن أن يجعل حياتنا صعبة للغاية، ولحسن الحظ، هناك طرق للتعامل مع هؤلاء الأشخاص بطريقة صحية، وبحسب موقع Betterhelp فمن خلال النصائح القادمة، يمكنك تعلم كيفية إدارة العلاقات مع أولئك الذين يواجهون مشكلات في التحكم.

نصيحة 1: التعرف على أس باب السيطرة

غالبًا ما تأتي الحاجة إلى التحكم في الآخرين بسبب فقدان السيطرة في مرحلة مبكرة من الحياة، وهذا يمكن أن يخلق دوافع مرتبطة بالقلق، حيث إن معرفة الأسباب الكامنة وراء سلوك الفرد لن يحل مشكلاته، ولكن يمكن أن يساعدك في التعامل مع ردود أفعالك.

النصيحة الثانية: فهم الحاجة إلى التحكم

إن فهم الدوافع الكامنة وراء التصرفات والكلمات والمواقف المزعجة وربما المهينة لشخص يتمتع بشخصية مسيطرة أمر ضروري لمساعدة الآخرين على التعامل مع هذا الشخص، فإذا كان الشخص هو رئيسك في العمل، فقد يكون يعاني من القلق أو مشكلة نفسية مماثلة، وقد يتعاملون بعد ذلك مع هذا القلق من خلال محاولة التحكم في كل تفاصيل مشاريع معينة، أو ببساطة إدارتك الصغيرة، وقد تكون هذه الدرجة من التحكم قد أدت بهم إلى أن يصبحوا ناجحين في العمل أو السيناريوهات الأخرى، وإذا كنت تعمل على فهم مصدر السلوك المسيطر، فقد يساعد ذلك في تقليل ردود أفعالك السلبية تجاه هذا الشخص.

في بعض الأحيان، قد لا يكون لدى الشخص الذي يتمتع بشخصية مسيطرة خبرة في التنظيم أو الهيكل أثناء الطفولة، ويشعر الآن بأنه مضطر لتعويض ذلك العجز السابق في اللحظة الحالية، وفي أوقات أخرى، قد يكونون قد عانوا من خسارة يشعرون أنه كان من الممكن تجنبها، ويحاولون الآن التأكد من أنهم لن يمروا بها مرة أخرى، وقد يفعلون ذلك من خلال محاولة السيطرة على المواقف إلى درجة أنها مربكة بالنسبة لك، فإذا كنت تعلم أن الفرد يتصرف بهذه الطريقة لأنه يبالغ في تقدير التهديد، أو يحاول بشكل قهري تجنب الصدمة المؤلمة، فقد يكون من الأسهل عليك التفاعل معه بطريقة إيجابية.

النصيحة الثالثة: انظر إلى الحاجة وراء السلوك

إذا كنت تكافح مع رئيس متحكم أو زميل في العمل، فحاول عزل السلوك عن الحاجة، واسأل نفسك ما الذي يجب القيام به وكيف يمكنك طمأنتهم بأنه سيحدث، فإذا أعطاك رئيسك مهمة وتحوم حولك، أخبرهم أنك تفهم أهمية المهمة، ثم أعد صياغة فهمك للموعد النهائي والهدف.

تذكر أن الحاجة إلى التحكم غالبًا ما ترتبط بالقلق، ومن خلال إعادة توضيح فهمك للهدف والموعد النهائي ورغبتك في تقديم منتج عالي الجودة في الوقت المناسب، يمكنك المساعدة في تخفيف قلقهم، وبعد ذلك قد يخفون، ولكن قد تضطر إلى القيام بذلك عدة مرات قبل إعادة توجيه سلوكهم المسيطر إلى مكان آخر.

النصيحة 4: كسب الثقة

هناك العديد من جوانب الوظيفة التي تتطلب المسؤولية، فإذا رأى رئيسك أو زميلك في العمل أنك تأخذ مهمة ما على محمل الجد، فمن المأمول أن يدركوا أنه ليس عليهم مراقبتك في المواقف الأخرى. لأنك تبني الثقة، وفي كثير من الأحيان، يصعب على الفرد المسيطر أن يثق بالآخرين لأنهم يشعرون كما لو أنهم الشخص الوحيد الذي يمكنه إكمال المهمة بالطريقة الصحيحة.

في بيئة العمل، قد يعني هذا غالبًا أن الشخص المسيطر هو إدارة دقيقة، بدلاً من تفويض المهام للآخرين، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة والعلاقات المتوترة مع زملاء العمل.

نفس الشيء صحيح بالنسبة لشخص آخر مهم. قد يكون من الصعب على شريكك الانفتاح في علاقة عاطفية إذا كان لديه شخصية مسيطرة، فإذا طلب منك خدمة معقولة، مثل الحصول على شيء من متجر البقالة، فإن الاعتماد عليهم يمكن أن يساعدك على كسب ثقتهم، مما يخفف من قلقهم، حيث إن تلبية احتياجاته دون أن تتحكم فيه ، فيمكن أن يقطع ذلك شوطًا طويلاً نحو تعزيز علاقة صحية.

النصيحة الخامسة: توقع الحاجة

قد يبدو أن قدرًا كبيرًا من المسؤولية يقع على كاهلك إذا كانت لديك علاقة مع شخص لديه مشكلات في التحكم، ومع ذلك، من المهم أن تتعرف على الشخص المسيطر وأن تكون متعاطفًا معه، بغض النظر عن مدى كونه غير محبوب، فلن تغير هذا الشخص، لكن يمكنك تغيير ردود أفعالك، ويمكنك توقع سلوكهم وأن تكون استباقيًا.