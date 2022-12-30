الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«معلومات الوزراء»: مصر ضمن أفضل 10 اقتصادات نموًا فى العالم 2022

معلومات الوزراء
معلومات الوزراء

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء فيديو لملخص أحداث عام 2022 على الصعيد المحلي في مصر.

وأوضح المركز أن عام 2022 شهد جهودًا وتطورات عديدة رغم الأزمات الدولية التي عاصرها العالم خلال العام وألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات، مشيرًا إلى أن مصر لفتت أنظار العالم إلى قدرتها على مواجهة واستثمار الأزمات؛ إذ صُنفت مصر خلال 2022 كأول دولة في الشرق الأوسط تصدر سندات الساموراي، وأول دولة تنتج أجهزة تنفس اصطناعي بتكنولوجيا محلية 100% في الشرق الأوسط، وضمن أفضل 8 دول إفريقية في مؤشر أهداف التنمية المستدامة.

ولفت الفيديو إلى أن مصر الأولى في مشروعات الفنادق في إفريقيا 2022، والخامسة عالميًّا في مؤشر استخدام الطاقة طبقًا لمؤشر أداء تغير المناخ 2023، وقفزت 42 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية خلال 2022، لتصبح ضمن أفضل 10 اقتصادات نموًّا في العالم في 2022، وفق صندوق النقد الدولي.

إجراء أول عملية لزراعة الرئة في مصر في مستشفى عين شمس

وعلى مستوى تطوير البنية التحتية؛ شهد عام 2022 عدة افتتاحات وتطورات كان أبرزها؛ افتتاح الطريق الدائري الأوسطي الممتد من طريق القاهرة / الإسماعيلية الزراعي حتى محور الضبعة، بطول 156 كم، وتطوير طريق الجيزة/ الفيوم ومحور المريوطية ومحور طريق ترسا ومحور المنصورية، تسهيلًا للحركة المرورية.

وعلى صعيد المؤتمرات والفعاليات؛ أطلقت مصر مؤتمر شباب العالم لعام 2022، والمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، واستضافت النسخة 27 من مؤتمر المناخ COP27.

كما تم إطلاق أول منظومة للدراجات في مصر صديقة للبيئة، وتم إجراء أول عملية لزراعة الرئة في مصر في مستشفى عين شمس التخصصي، وسُجلت "رحلة العائلة المقدسة" إلى مصر على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

أهداف التنمية المستدامة استخدام الطاقة التنمية المستدامة الحكومة الرقمية المناخ COP27 تغير المناخ تطوير البنية التحتية صندوق النقد الدولي

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