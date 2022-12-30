«الكاثوليكية» تحتفل بذكرى الطوباوي جيوفاني ماريا بركاردو

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر، اليوم، بذكرى الطوباوي جيوفاني ماريا بركاردو، ووفقاً لدراسة قام بها الأب وليم عبدالمسيح سعيد على إثر الاحتفالات، فولد جيوفاني ماريا بوكاردو في 20 نوفمبر 1848 في مقاطعة "كا بيانكا" في مقاطعة تيستونا التابعة لبلدية مونكالييري (تورين). وهو بكر لعشرة أولاد، مات منهم ثلاثة في سن مبكرة وثلاثة مكرسين للرب ؛ كانت العائلة هي المدرسة الأولى والأكثر أصالة لتكوينه المسيحي والتي سيحتفظ بها بأكبر قدر من الإيمان.

في عام 1861 ، التحق بالمدرسة الابتدائية للآباء البرنابيين في مونكالييري ،وكان يهتم جداً بخدمة الفقراء. عندما كان صبيا ، كان يساعد رجلًا أعمى يعيش بمفرده ومحتاجًا ، وكان يساعده كل يوم قبل ذهابه إلى المدرسة ويقدم له الطعام والشراب.وعندما أنهي دراساته في مرحلة الثانوية ،استجاب لدعوة الله له لحياة التكريس. دخل الإكليريكية في 8 سبتمبر 1864 ، مع تقدم دراسته ، ازداد البحث عن القداسة ، وهو الفكر المتكرر في كتاباته.

رُسم كاهنًا في 3 يونيو 1871م في تورين على يد المونسنيور جيوفاني أنطونيو بالما، وبعد بضعة أشهر التحق بإكليريكيّة شيري كمساعد ؛ في عام 1873 أصبح مديرًا روحيًا لها وفي عام 1881 وبنفس المنصب نُقل إلى مدرسة تورين الأبرشية ؛ في غضون ذلك ، في 1 فبراير 1877 أصبح دكتور في اللاهوت. وأخيرًا في عام 1882 ، تم تعيينه كاهنًا لأبرشية بانكالييري ، حيث كان حتى وفاته حقًا راعيًا جيدًا وأبًا للفقراء.

وكانت خدمته الرعوية في المقام الأول في الكرازة والتعليم المسيحي، وأسس جمعية أصدقاء مريم. وكان يهتم جداً بالصحافة ويوزع نشرات بها عظات وصلوات مسيحية . غالبًا ما كان يُدعى للوعظ في الرعايا الأخرى ، وكان يزور سجون سالوزو ، ويثير التوبة والتكفير عن النفس والإخلاص في السجناء.

في عام 1884 انتشر وباء الكوليرا الرهيب وكان كاهن الرعية جيوفاني ماريا بوكاردو مع بعض الشباب من الرعية من بين أول من ساعد المصابين بالمرض وعندما توقف الوباء ، كان هناك أيتام وأرامل بدون مساعدة ، وكبار السن وحدهم وبعد التخلي عنهم ، تشاور كاهن الرعية مع القديس يوحنا دون بوسكو وكوتولينغو وبموافقة رئيس أساقفة تورين ، افتتح دار في بانكالييري وفي 6 نوفمبر 1884 دخل المرضى الأوائل. بعد أيام قليلة ، استقبل أول شابة ، قادمة من اتحاد الرعية الأتقياء ، لتضع أسس مؤسسة دينية نسائية جديدة ، غرست فيها روح محبة القديس كاجيتان دا ثيين. فانطلقت الرهبنة الناشئة في مايو 1886م. باسم "بنات القديس كاجيتان الفقيرات".

و7 ديسمبر 1886م كرست شابة من أفضل المؤمنين في أبرشية كارلوتا فونتانا نفسها للرب وأخذت اسم كاجيتانا للقربان الأقدس. أصبحت فيما بعد أول رئيسة عامة للجماعة الجديدة.وتم إعتماد هذه الرهبنة من قبل البابا في عام 1958م. وكانت هذه الرهبنة تهتم بخدمة الرهبان وتخدم المرضى بالأمراض المزمنة والمهجورين ، والأيتام والمسنين، والأطفال، والكهنة المرضى ، ويتعاونون أيضًا في الرعايا في الأنشطة الكنسية . افتتح كاهن الرعية بوكاردو خلال حياته 32 منزلاً في بيدمونت وماركي.

كانت نهاية الحكاية الرائعة لحياة للطوباوي جيوفاني ماريا بركاردو على وشك الانتهاء ، في عام 1911 أصيب بالشلل ، وأجبر على التقاعد والتخلي المؤلم عن الخدمة ؛ كان مطمئنًا أن يتم نقله إلى دار العجزة بين النزلاء والراهبات. ورقد في الرب بعطر القداسة في 30 ديسمبر 1913 في بانكالييري. أقيمت صلوات الجنازة في الأول من يناير 1914م.

بمشاركة كبيرة من الشعب والسلطات والكهنة والراهبات. بعد عشر سنوات ، تم نقل جسده إلى دار العجزة حيث استقرت في تابوت مجاور للكنيسة. في عام 1960 ، بدأت إجراءات تطويبه ، والتي انتهت بإعلان البابا يوحنا بولس الثاني طوباوياً في 24 مايو 1998 في تورين. وترك تراث ضخم من الكتابات الروحية والعظات وخطب ومؤتمرات للكهنة والإكليريكيين والراهبات ، في 12 مجلدًا. بعد مرور 100 عام على تأسيس هذه الرهبنة في عام 1984 ، قامت “بنات القديس كاجيتان الفقيرات بالانتشار في إيطاليا و البرازيل وبنين في إفريقيا والأرجنتين .