بمناسبة نهاية العام.. مدير «تيرانس»: نهاية العمر هي نقطة البداية للأبدية

وجه القمص أثناسيوس فهمي جورج، مدير مدرسة تيرانس للعلوم اللاهوتية، رسالة للأقباط في تصريح له بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بمناسبة احتفالات نهاية العام قال فيها ان نهاية عمرنا هي نقطة بدايتنا نحو الأبد، وبدون استعدادًا للرحيل لا يكون لحياتنا معنى، ذلك هو ما سهر لإعداده الساهرون كي يعدوا للحظة خروجهم (عرينا خرجت من بطن أمي عرينا أعود إلى هناك)، فالموت أقرب إلينا مما نتصور وطوبى لمن يقطر زيته ليوجد ساهرًا ومصباح سراجه غير منطفئ وساعته حاضرة أمامه إذ ليس في القبر من يذكر ولا في الجحيم من يشكر.

عمرنا كله أشبه بنفخه وأيامنا تحسب مثل ظل عابر.. اشبه بشبر وعشب وظل.. أنها مجرد حلم وبخار يظهر قليلًا ثم يضمحل، أنها نسمة الريح العابر تدخل من نافذة وتخرج من أخرى.

تنحصر بين شهقتي الولادة وخروج النفس من الجسد عند سكرة الموت ، حياتنا تجري ايامها سريعة كالعداء، وقد تعين أجلنا فلا نتجاوزه، مثل العشب أيامنا وكزهر الحقل تنحسر وتذبل كالعنكبوت نسيجها وهي عابرة في خيمة تنقض، لا تثبت لها ثروة ولا تمتد لها مقتنيات، فقبل يومها تتوفى وسعفها لا يخضر، لأن صوت القائل ينادي (كل جسد عشب وكل جماله كزهر الحقل، يبس العشب وذبل الزهر لأن نفحة الرب هبت عليه، أما كلمة الهنا فتثبت إلى الأبد)، ولا أحد يستشير الموتى، لأن ذكرهم نسي، لذلك قيل عن نومنا بانه رقاد صغير وتذوق مسبق للموت الذي أباده المخلص بقيامته وكسر شوكته، وهدمه بظهوره المحيي.