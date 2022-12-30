الجمعة 30 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدأ منذ قليل.. إغلاق جزئى لنفق أحمد عرابى لمدة شهر لأعمال الصيانة

نفق أحمد عرابي
نفق أحمد عرابي

أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة منذ قليل، نفق أحمد عرابي جزئيًا بالاتجاه القادم من الطريق الدائرى (القوس الغربي) باتجاه شارع أحمد عرابي، لمدة شهر لصيانة ورفع كفاءة وإصلاح الفواصل المعدنية العرضية.

وأعلنت عن تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة وإصلاح الفواصل المعدنية العرضية الخاصة بنفق أحمد عرابى بالاتجاه القادم من الطريق الدائرى (القوس الغربي)، باتجاه شارع أحمد عرابى تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالجيزة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

وأشارت الإدارة العامة لمرور الجيزة أن الأمر يستلزم إجراء غلقا جزئيا بالتناوب لنفق أحمد عرابي بالموقع المشار إليه، وذلك لمدة شهر بدأت من الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة 2022/12/30 وحتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 2023/1/28 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية. 

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .

رئيس التحرير

وائل لطفي

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