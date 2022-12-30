مصر تلفت أنظار العالم إلى قدرتها على مواجهة واستثمار الأزمات (فيديو)

نشر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، فيديو جديد يرصد خلاله «ملخص أحداث العام على الصعيد المحلي في مصر في 2022»؛ إذ شهد عام 2022 جهودًا وتطورات عديدة رغم الأزمات الدولية التي عاصرها العالم في 2022 وألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات.

ولفتت مصر أنظار العالم إلى قدرتها على مواجهة واستثمار الأزمات؛ إذ صنفت مصر خلال 2022 كأول دولة في الشرق الأوسط تصدر سندات الساموراي، وأول دولة تنتج أجهزة تنفس اصطناعي بتكنولوجيا محلية 100% في الشرق الأوسط، وضمن أفضل 8 دول إفريقية في مؤشر أهداف التنمية المستدامة، والأولى في مشروعات الفنادق في إفريقيا 2022، والخامسة عالميًّا في مؤشر استخدام الطاقة طبقا لمؤشر أداء تغير المناخ 2023، وقفزت 42 مركزا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية خلال 2022، وغيرها من الإشادات التي أهلتها لتصبح ضمن أفضل 10 اقتصادات نموًّا في العالم في 2022، وفق صندوق النقد الدولي.

وعلى مستوى تطوير البنية التحتية؛ شهد عام 2022 عدة افتتاحات وتطورات كان أبرزها؛ افتتاح الطريق الدائري الأوسطي الممتد من طريق القاهرة / الإسماعيلية الزراعي حتى محور الضبعة، بطول 156 كم، وتطوير طريق الجيزة/ الفيوم ومحور المريوطية ومحور طريق ترسا ومحور المنصورية، تسهيلًا للحركة المرورية.

وعلى صعيد المؤتمرات والفعاليات؛ فقد أطلقت مصر مؤتمر شباب العالم لعام 2022، والمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، واستضافت النسخة 27 من مؤتمر المناخ COP27.

كما تم إطلاق أول منظومة للدراجات في مصر صديقة للبيئة، وتم إجراء أول عملية لزراعة الرئة في مصر في مستشفى عين شمس التخصصي، وسُجلت "رحلة العائلة المقدسة" إلى مصر على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

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