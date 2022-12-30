الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزير العدل يكشف حقيقة إلزام الراغب فى الزواج بدفع 20 ألف جنيه (فيديو)

المستشارعمر مروان
المستشارعمر مروان

ردّ المستشارعمر مروان، على ما أشيع عن فرض رسم قدره 20 ألف جنيه يدفعها الراغب في الزواج لصندوق الأسرة، مؤكدً أن قيمة هذا الرسم لم تتحدد بعد.

وأكد مروان،  خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، أن صندوق الأسرة سيكون له مصادر تمويل متعددة، حيث إن أحكام القانون لا يمكن أن تتناقض مع أحكام الشريعة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد"، أن القانون الجديد ينظم الزواج والطلاق ولا يمنعهما.

وأوضح مروان أن صندوق الأسرة يستهدف حماية الأبناء واستقرار الأسرة، مؤكدا أن هناك شائعات لا أساس لها من الصحة عن دفع من 20 إلى 30 ألفا، ومن أكّد ذلك تم تحويله للنيابة العامة.

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