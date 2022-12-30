الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قناة عبرية: تل أبيب تستعين بسفير سابق فى واشنطن سعيا لـ صفقة مع السعودية

رون ديرمر
رون ديرمر

تنوي تل أبيب تكليف سفيرها السابق في واشنطن رون ديرمر، ليشرف على التنسيق بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والبيت الأبيض، سعيا لتوسيع اتفاقية إبراهيم لتشمل التطبيع مع السعودية.

 

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن ديرمر سيشغل أيضا مقعدا في مجلس الوزراء الأمني ​​الأعلى.

 

ولفت تقرير القناة إلى أن تل أبيب وواشنطن تعملان معا للتوصل إلى صفقة مع السعودية تتضمن مبيعات أسلحة أمريكية إلى الرياض، وذلك بنفس الطريقة التي دعمت بها مبيعات الطائرات المقاتلة اتفاق تطبيع إسرائيل مع الإمارات.

 

وذكرت القناة أن السعودية ستطالب إسرائيل بالتخلي عن أي خطط لضم الأراضي في الضفة الغربية، الأمر الذي رفضه نتنياهو في الصفقة مع الإمارات، وبأن تتعهد بالتزامات بالحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي مع بعض الإجراءات للتسهيل على الفلسطينيين.

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