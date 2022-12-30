عضو بمجلس الشورى السعودى يتبرع بـ100 مليون ريال لإنشاء مقبرة فى الخبر

تبرع عضو مجلس الشورى السعودي سعد بن صليب العتيبي بمبلغ 100 مليون ريال لإنشاء مقبرة مركزية متكاملة في محافظة الخبر بمساحة مليون و800 متر مربع.

جاء ذلك في اجتماع مجلس أمناء مؤسسة إكرام الموتى الأهلية، الذي شهد توقيعها مذكرة تفاهم مع أمانة المنطقة الشرقية وشركة سعد بن صليب العتيبي وأولاده القابضة، لتنفيذ مشروع إنشاء مجمع سعد بن صليب العتيبي لوالديه بمحافظة الخبر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المشروع الذي تبلغ مساحته أكثر من مليون وثمانمائة متر مربع، سيشمل مقبرة متكاملة من حيث الجامع، ومقرا للجمعية الخيرية، بالإضافة إلى مركز لإكرام الموتى، ومركز تدريب تنموي، وصالات متعددة الأغراض، وكذلك مجمع تحفيظ قرآني، كما سيتم بناء 3 أبراج سكنية لخدمة المشروع.