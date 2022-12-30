الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عضو بمجلس الشورى السعودى يتبرع بـ100 مليون ريال لإنشاء مقبرة فى الخبر

سعد بن صليب العتيبي
سعد بن صليب العتيبي

تبرع عضو مجلس الشورى السعودي سعد بن صليب العتيبي بمبلغ 100 مليون ريال لإنشاء مقبرة مركزية متكاملة في محافظة الخبر بمساحة مليون و800 متر مربع.

جاء ذلك في اجتماع مجلس أمناء مؤسسة إكرام الموتى الأهلية، الذي شهد توقيعها مذكرة تفاهم مع أمانة المنطقة الشرقية وشركة سعد بن صليب العتيبي وأولاده القابضة، لتنفيذ مشروع إنشاء مجمع سعد بن صليب العتيبي لوالديه بمحافظة الخبر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المشروع الذي تبلغ مساحته أكثر من مليون وثمانمائة متر مربع، سيشمل مقبرة متكاملة من حيث الجامع، ومقرا للجمعية الخيرية، بالإضافة إلى مركز لإكرام الموتى، ومركز تدريب تنموي، وصالات متعددة الأغراض، وكذلك مجمع تحفيظ قرآني، كما سيتم بناء 3 أبراج سكنية لخدمة المشروع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

30 وزيرا يؤدون اليمين فى الحكومة الـ37 برئاسة بنيامين نتنياهو

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم فصل 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية

نانسى عجرم تكشف سبب حبها لفيلم «إسماعيلية رايح جاى» وأغنية «كامننا»

«خادم المقهى البرازيلى».. كيف أصبح «بيليه» أعظم لاعب كرة فى التاريخ؟

فرنسا تزود ليتوانيا بـ18 مدفع هاوتزر «قيصر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل رسالة لابيد إلى نتنياهو: تركها فى مكتب رئاسة وزراء إسرائيل «صورة»

نتنياهو رئيسًا لوزراء إسرائيل رسميًا.. ويؤدى اليمين أمام الكنيست (فيديو)

الكنيست يصادق على تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو