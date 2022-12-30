الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الإسرائيلى يعلن اعتقال متسلل من سوريا

الجيش الإسرائيلى
الجيش الإسرائيلى

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل "مشتبها فيه اجتاز الشريط الحدودي قادما من الأراضي السورية" الأربعاء الماضي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتقال المشتبه فيه شرقي السياج الأمني بكمين استباقي جنوب هضبة الجولان.

وأضاف أنه نقل "لمتابعة التحقيق لدى أجهزة الأمن وتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، قد قال مؤخرا إن إسرائيل أفشلت "مخططا إيرانيا لنصب مئات الصواريخ في سوريا وتأسيس تنظيم على غرار "حزب الله" في الجولان السوري المحتل.

وأضاف كوخافي أن قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة في مطار بغداد الدولي كان صاحب هذا المخطط.

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