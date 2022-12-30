الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: طيار حربى صينى أجرى مناورة غير آمنة قرب طائرة أمريكية

طائرة
طائرة

قالت قيادة القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان، إن طيارًا حربيًا صينيًا قام بـ"مناورة غير آمنة" في 21 ديسمبر بالقرب من طائرة للقوات الجوية الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت الولايات المتحدة، أن طائرة القوات الجوية الأمريكية كانت تقوم بعمليات روتينية مشروعة فوق بحر الصين الجنوبي في المجال الجوي الدولي.

كان الجيش الصيني قد أعلن في شهر يوليو الماضي إبعاد مدمرة أمريكية أبحرت قرب جزر "باراسيل" المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وجزر باراسيل مثار نزاع بين الصين وفيتنام وتايوان.

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