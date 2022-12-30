الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تزود ليتوانيا بـ18 مدفع هاوتزر «قيصر»

سيباستيان ليكورنو
سيباستيان ليكورنو

أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أن فرنسا وليتوانيا وقعتا عقدا لتوريد 18 مدفع هاوتزر "قيصر" فرنسي إلى فيلنيوس.

وكتب الوزير على تويتر: "بمناسبة زيارة وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوشوسكاس إلى باريس، وقعنا اتفاقية لتعزيز العلاقات الدفاعية بين فرنسا وليتوانيا".

وقال: "في هذا السياق، وقعت وزارة الدفاع الليتوانية اتفاقية مع الشركة الفرنسية للتصنيع العسكري "نيكستر" لتوريد 18 مدفع هاوتزر قيصر".

في وقت سابق، ذكر ليكورنو أن فرنسا تعتزم تعزيز وجودها العسكري في أوروبا الشرقية في إطار حلف الناتو بسبب الأعمال العسكرية في أوكرانيا.

وقال إن فرنسا سترسل مقاتلات رافال إضافية إلى ليتوانيا ووحدات عسكرية إلى إستونيا، وقد تم إرسال قوافل من عربات نقل المشاة المصفحة ودبابات من طراز "لوكلير" الفرنسية إلى قاعدة كينكو العسكرية في رومانيا، حيث توجد وحدة مكونة من 700 جندي فرنسي.

واتفق قادة الناتو على خطة، لزيادة قوات الحلف بشكل كبير في الاتجاه الشرقي، بحلول عام 2023 على خلفية الأزمة في أوكرانيا.

أعلن الناتو أنه يخطط لزيادة تعداد القوات عالية الاستعداد على الجانب الشرقي إلى أكثر من 300 ألف شخص، وزيادة تعداد المجموعات القتالية إلى مستوى "لواء"، وإنشاء مستودعات "استباقية" للأسلحة والمعدات والذخيرة في المنطقة، بالإضافة لذلك، تعهدت دول التحالف بزيادة الإنفاق الدفاعي.

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