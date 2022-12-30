الجمعة 30 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غلق شارع الهرم كليا لإصلاح خط مياه.. تعرف على التحويلات المرورية

غلق شارع الهرم
غلق شارع الهرم

أغلقت إدارة المرور، اليوم الجمعة فى تمام الساعة 1 صباحًا، شارع الهرم كليًا لصيانة خط مياه شرب، وسط تواجد الخدمات اللازمة لمتابعة حركة السيارات مع إجراء مجموعة من التحويلات المرورية، وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير الحركة.

وقطعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى شارع الأهرام فى المسافة المحصورة بين شارع ناصر الثورة وشارع أحمد لطفى السيد بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة "اتجاه المريوطية"، لتنفيذ صيانة خط مياه الشرب، مما يستلزم الغلق الكلى لشارع الأهرام بالموقع المُشار إليه، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (يوم واحد فقط) ابتداءا من الساعة 1 صباحًا حتى الساعة 6 صباح اليوم الجمعة.

وبدأت إدارة المرور فى إجراء بعض التحويلات المرورية، موضحة أن حركة المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب باستكمال السير بشارع الأهرام تقوم بالدخول يمينًا إلى شارع ناصر الثورة وصولًا إلى شارع الملك فيصل.

وأضافت إدارة المرور أن السير بشارع الملك فيصل حتى فتحة الدوران المواجهة لكلية التربية الرياضية ثم الدوران والعودة مرة أخرى واستكمال السير بشارع فيصل حتى الدوران الكائن أمام شركة المطاحن ثم الدوران والعودة مرة أخرى بشارع فيصل حتى شارع أحمد لطفى السيد لشارع الأهرام مرة أخرى عقب تجاوز الأعمال.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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