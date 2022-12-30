الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كييف: الطائرات الأوكرانية شنت 12 غارة على القوات الروسية

غارة على القوات الروسية
غارة على القوات الروسية

قالت هيئة الأركان الأوكرانية، إن "الطائرات الأوكرانية نفذت 12 غارة على مناطق تمركز القوات الروسية، وعلى موقع نظام الصواريخ المضادة للطائرات التابع للقوات الروسية".

ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن "القوات الروسية أطلقت صواريخ كروز الجوية والبحرية، وكذلك صواريخ إس 300 الموجهة المضادة للطائرات، على الطاقة والبنية التحتية المدنية في المناطق الشرقية والوسطى والغربية والجنوبية لأوكرانيا".

وفقًا لبيانات الهيئة فقد "تم استخدام 69 صاروخًا من صواريخ كروز. أسقطت قوات الدفاع الأوكرانية 54 منها".

وقالت هيئة الأركان إن "القوات الروسية تواصل استخدام شبكة مرافق الرعاية الصحية المدنية في الأراضي التي استولت عليها لمعالجة الجرحى من الجنود الروس ومرتزقة الشركات العسكرية الخاصة".

وأوضحت أن "الطائرات الأوكرانية شنت 12 غارة على مناطق تمركز فيها الغزاة وضربت موقع منظومة الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الروسية،وأن القذائف الصاروخية والمدفعية للقوات الأوكرانية أصابت خلال اليوم الحالي أربعة مراكز قيادة وثلاث مناطق تمركز لقوات الروسية".

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