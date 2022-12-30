نانسى عجرم تكشف تفاصيل بدايتها بالغناء وأول فنان أحبته

قالت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إنها بدأت الغناء من سن صغيرة جدًا وكان والدها هو المشجع الأول لها وهو من أدخلها المجال وكان حريصًا أن تتعلم كل شيء بسرعة في صغرها.

جدتها سبب موهبتها الفنية

وقالت نانسي، خلال لقائها في برنامج "سهرانين"، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية "on"، أنها بدأت الغناء وهي في سن 4 سنوات وكنت تردد خلف جدتها كلمات أغانيها وتحفظها وهو مالفت نظر والدها لموهبتها، وهي في سن ست سنوات بدأ يدربها على الغناء ويجعلها تشارك بالحفلات والمهجرنات بالضيعة.

وأضافت أن والدها علمها قيادة السيارة وهي في سن تسع سنوات وذلك على الرغم من معارضة والدتها لذلك إلا أنه قام بتعليمها وكان يجعلها تقود في هذا السن ويكون مرافقًا لها.

وعن فترة الدراسة أكدت أن مدرستها كانت قريبة من منزلها ولكنهم كانوا يمانعون غنائها وكانوا يريدونها أن تتوقف عن ذلك وكانوا يسألونها كيف لطالبة تشارك بحفلات بالليل وفي الصباح الباكر تستيقظ وتأتي لمدرستها وتتابع دروسها؟.

وأشارت إلى أن والدها كان يتعمد أن يعلق لافتات حفلاتها بالقرب من المدرسة حتى يرونها ولهذا السبب أصر أن تترك المدرسة ونقلها أخرى وكانت على العكس تهتم بالموسيقى والغناء وشجعوها كثيرًا.

أول حب في حياتها

وعن أول حب في حياتها كان لصبي زميل بمدرستها قبل أن تنتقل منها وكان يرسل لها برقيات تهاني بمناسبة عيد الحب مع زميلة وهي كذلك، مؤكدة أنهم لم يتحدثا وجهًا لوجه، وبعدها انتقلت من المدرسة وانتهت القصة.

وتابعت، أن أول فنان أحبته وعلقت صورته بغرفتها كان الفنان راغب علامة قائلة، إنها كانت تحب أغانيه مثل "قلبي عشقها"، "واشتقنالك"، وأغاني كثيرة له أثرت فيها وكانت تشتري شرائط أغانية وتعلق صوره، ومن بعده جاء الفنان السوري جورج وسوف.