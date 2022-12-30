بايدن بعد تنصيب نتنياهو رئيسا لحكومة إسرائيل: سنعارض أى سياسات تهدد حل الدولتين

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تهدف إلى مواصلة العمل مع حكومة إسرائيل الجديدة، التي يقودها بنيامين نتنياهو، على تحقيق السلام في المنطقة، بما يشمل الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف بايدن - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية- أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حل الدولتين، وتعارض السياسات التي تهدد إمكانية تحقيق هذا الهدف.

وصادق الكنيست الإسرائيلى (البرلمان)، على تنصيب الحكومة الجديدة الـ 37، برئاسة بنيامين نتنياهو.

وصوّت 63 عضوا من أصل 120 في الكنيست لصالح حكومة نتنياهو، فيما عارضها 54 عضوا، في جلسة سرعان ما غادرها رئيس الحكومة المنتهية ولايته، يائير لابيد، وأعضاء كنيست عن كتل المعارضة.



وتضم حكومة نتنياهو شركاءه من الأحزاب الحريدية ("شاس" و"يهدوت هتوراة") وتيار الصهيونية الدينية صاحب التوجهات الفاشية الذي يضم أحزاب "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" و"نوعام".

وانتخب الكنيست - في وقت سابق - العضو عن حزب الليكود اليميني، أمير أوحانا رئيسا له.

وأدى نحو 30 وزيرا اليمين الدستورية أمام الهيئة العامة للكنيست، فيما دعا نتنياهو إلى الجلسة الأولى للحكومة التي ستعقد في وقت لاحق.