الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

نادى سينما أوبرا الإسكندرية يحتفل بذكرى أديب نوبل نجيب محفوظ.. الليلة

أوبرا الأسكندرية
أوبرا الأسكندرية

ينظم نادي سينما أوبرا الأسكندرية، في السابعة من مساء اليوم الجمعة، إحتفالاً بذكرى ميلاد الأديب العالمي نجيب محفوظ علي مسرح دار أوبرا الأسكندرية.

 

ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم التسجيلي “نجيب محفوظ ضمير عصره”، للمخرج هاشم النحاس والذي يتناول حياة الأديب الراحل والحائز على جائزة نوبل في الآداب عام 1988.

 

وعقب عرض الفيلم تقام ندوة فنية يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي بحضور كل من الناقد السينمائي سامي حلمي، والأديب والروائي مصطفي نصر.

 

وعلاقة أديب نوبل نجيب محفوظ بالسينما علاقة طويلة وممتدة، حيث تحولت العديد من رواياته إلي أعمال سينمائية، من بينها: اللص والكلاب، الحب تحت المطر، ثرثرة فوق النيل، خان الخليلي، السكرية، قصر الشوق، ميرامار، الطريق، الحرافيش، التوت والنبوت، بداية ونهاية، الفتوة، زقاق المدق، القاهرة 30، السراب، الكرنك وغيرها. كما كتب نجيب محفوظ العديد من السيناريوهات للسينما، وتقلد منصب مدير الرقابة السينمائية.  

 

ــ أوبرا دمنهور تحيي ذكري فريد الأطرش

في سياق متصل، تحتضن خشبة مسرح أوبرا دمنهور، في الثامنة من مساء اليوم أيضا، حفل فني موسيقي غنائي، والذي يقام للاحتفاء بذكرى رحيل موسيقار الأزمان فريد الأطرش.

 

والحفل تحييه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

 

يتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل أعمال فريد الأطرش الغنائية والموسيقية هي: إن جيت للحق - ميكونش ده اللى اسمه الهوى - الحياة حلوة - فوق غصنك يالمونة - بقى عايز تنسانى - ياحلاوتك ياجمالك - ياحبايبي ياغايبين - مانحرمش العمر منك امير الرفاعى

ادينى ميعاد وقابلنى - احبابنا ياعين - أنا واللى بحبه - اشتقتالك - ليالي الأنس - أول همسة- أوبريت بساط الريح - تقاسيم على آله القانون للحن جميل جمال.

 

يشدو بها نخبة من نجوم الفرقة هم : نعمة عصمت - وائل أبو الفتوح - ياسمين إبراهيم- أيمن مصطفى - سارة مجدى - أمير الرفاعي - ندى غالب - وليد حيدر وعازف القانون على الخبيرى .

 

وفريد الأطرش موسيقي ومطرب وممثل سوري-مصري، ترك بصمات واضحة في الموسيقى والغناء العربي ويعد من أعلام الفن وحاصل على جوائز متعددة قلادة النيل العظمى، ووسام الخلود الفرنسي.. وغيرها من الجوائز.

نادى سينما أوبرا الاسكندرية يحتفل بذكري أديب نوبل نجيب محفوظ مسرح أوبرا دمنهور فريد الأطرش

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