موعد مباريات الجولة 18 للدورى الإنجليزى

ننشر لكم موعد مباريات الجولة 18 للدوري الإنجليزي، حيث يتساءل جمهور الساحرة المستديرة على موعد مباريات الجولة 18 للدوري الإنجليزي الممتاز عبر موقع «جوجل» العالمي، حيث تنطلق الجمعة أولى مباريات الأسبوع الـ18 البريميرليج، ويستأنف مبارياته يوم السبت والأحد القادمين، وإليكم موعد مباريات الجولة 18 للدوري الإنجليزي.

موعد مباريات الجولة 18 للدوري الإنجليزي

ويست هام و برينتفورد

و يفتتح فريقى ويست هام و برينتفورد مباريات الجولة 18 للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء الجمعة الموافق 30 من شهر ديسمبر الجاري.

ليفربول و ليستر سيتي

كما يواجه فريق ليفربول و ليستر سيتي بعضهما ضمن مباريات الأسبوع الـ18 مساء الجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد

كما يفتتح فريقي ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد مباريات يوم السبت المقبل الموافق 31 من شهر ديسمبر الجاري، حيث تنطلق المباراة فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءا بتوقيت القاهرة والقدس.

مانشستر سيتي وايفرتون

و تستأنف مباريات الجولة الـ18 للدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، حيث يخوض فريقي مانشستر سيتي وايفرتون مباراتهما في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة و 6:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

فولهام وساوثهامبتون

وتنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت بتوقيت القاهرة والقدس.

موعد مباريات الجولة 18 للدوري الإنجليزي

بورنموث وكريستال بالاس

كما تنطلق مباراة بورنموث وكريستال بالاس في تمام الساعة 5:00 مساء يوم السبت بتوقيت القاهرة.

نيوكاسل يونايتد ويلز

ويخوض الفريقان مباراتهم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت السعودية.

برايتون وارسنال

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم السبت المقبل بتوقيت القاهرة.

توتنهام واستون فيلا

كما تنطلق آخر مباريات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد الأول من شهر يناير لعام 2023 بين توتنهام واستون فيلا في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة.

نوتنجهام فورست وتشيلسي

أما آخر مباريات هذه الجولة فتكون بين الفريقين في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الأحد الأول من شهر يناير المقبل بتوقيت القاهرة والقدس الشريف.