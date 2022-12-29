الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خالد ميري عن 2023: مصر تجاوزت الصعاب في الأزمة والقادم أفضل

خالد ميري
خالد ميري

هنأ الإعلامي خالد ميري الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة العام الميلادي الجديد، قائلاً: «نبدأ السنة الجديدة بضحكة وندعو الله أن يحفظ أهلنا ومصرنا الغالية».

أضاف خلال برنامج «كلمة السر»، والمذاع على قناة صدى البلد، مساء الخميس، أن 2022 شهد العديد من التحديات أثرت على العالم أجمع، مشددا على أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة للسيطرة على الأسعار.

وتمنى ميري أن تستجيب روسيا وأوكرانيا لصوت العقل، وإنهاء الصراع بين الدولتين ويعم السلام من جديد في العالم والتغلب على التحديات التي خلفتها هذه الحرب على جميع الدول والتأثير اقتصاديا وسياسيا.

وأكد أن الدولة المصرية، تجاوزت الصعب في الأزمة الاقتصادية، قائلا: «القادم أفضل الله».

وتطرق ميري، إلى الحديث عن وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي أعلن مجلس الوزراء اليوم في اجتماعه الأسبوعي، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عليه، مؤكدا أنها تحدد إطار واضح للقطاع الخاص.

مواد متعلقة

بعد الخسارة.. تفاصيل رسالة شادى محمد لفريقه بـ« كابيتانو مصر»

«كابيتانو مصر».. حازم إمام يهدي الشارة الذهبية لمدافع شمال فريق «الجوهري»

حازم إمام: «كابيتانو مصر» أحسن حاجة اتعملت للكرة في مصر

«كابيتانو مصر».. شادي محمد لحازم إمام: التدريب ده قصة صعبة جداً

«كابيتانو مصر».. انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبى وأبوالدهب «بنحترم الحكام»

«كابيتانو مصر».. شادي محمد لفريقه: متلعبش كورة وانت خايف مش هتقدر تعمل حاجة

جمهور «كابيتانو مصر» يشعل المباراة بين فريقي «صالح سليم» و«محمود الجوهري»

«كابيتانو مصر».. شادى محمد: مبحبش أخسر والهزيمة بالنسبة لى صعبة أوى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

«خادم المقهى البرازيلى».. كيف أصبح «بيليه» أعظم لاعب كرة فى التاريخ؟

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم فصل 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية

رئيس «الغرفة التجارية بسوهاج»: إلغاء الاعتمادات المستندية خطوة لضبط الأسعار

مستفيدة من قافلة «حياة كريمة»: «خلصوني من آلام استمرت لـ7 سنوات»

حبس شخص لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل رسالة لابيد إلى نتنياهو: تركها فى مكتب رئاسة وزراء إسرائيل «صورة»

نتنياهو رئيسًا لوزراء إسرائيل رسميًا.. ويؤدى اليمين أمام الكنيست (فيديو)

الكنيست يصادق على تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو