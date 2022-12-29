خالد ميري عن 2023: مصر تجاوزت الصعاب في الأزمة والقادم أفضل

هنأ الإعلامي خالد ميري الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة العام الميلادي الجديد، قائلاً: «نبدأ السنة الجديدة بضحكة وندعو الله أن يحفظ أهلنا ومصرنا الغالية».

أضاف خلال برنامج «كلمة السر»، والمذاع على قناة صدى البلد، مساء الخميس، أن 2022 شهد العديد من التحديات أثرت على العالم أجمع، مشددا على أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة للسيطرة على الأسعار.

وتمنى ميري أن تستجيب روسيا وأوكرانيا لصوت العقل، وإنهاء الصراع بين الدولتين ويعم السلام من جديد في العالم والتغلب على التحديات التي خلفتها هذه الحرب على جميع الدول والتأثير اقتصاديا وسياسيا.

وأكد أن الدولة المصرية، تجاوزت الصعب في الأزمة الاقتصادية، قائلا: «القادم أفضل الله».

وتطرق ميري، إلى الحديث عن وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي أعلن مجلس الوزراء اليوم في اجتماعه الأسبوعي، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عليه، مؤكدا أنها تحدد إطار واضح للقطاع الخاص.