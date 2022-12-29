طارق الشناوى: شيرين تخسر بتصرفاتها وأنغام تتعامل باتزان

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن السينما المصرية تاريخيًا هي الأم على مستوى الوطن العربي، لكنها حاليًا، تعاني بشدة وبحاجة إلى نظرة من الدولة، موضحا أن السينما أحد القوى الناعمة للدولة المصرية.

أضاف خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج «كلمة السر»، مع الإعلامي خالد ميري، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك حلولًا كثيرة لمعالجة ما تعاني منه السينما المصرية حاليا، مشددًا على أن وزارة الثقافة عليها دور كبير لمعالجة الأزمة.

واستشهد الشناوي بما كان يقوم به نجوم السينما قديما في مواجهة الأزمات التي تواجه الإنتاج، موضحا أن النجوم الكبار مثل فريد شوقي، كان يقومون بالإنتاج ودفع عملية السينما إلى الأمام.

ولفت إلى أن فيلم كيرة والجن أفضل أفلام العام الحالي والأكثر في تحقيق الإيرادات، قائلًا: «هناك تنافس على لقب أسوأ الأعمال الفنية في ٢٠٢٢».

وأشار إلى أن الفنان مصطفي كامل، نقيب الموسيقيين، بدأ يضع حلولا لمواجهة أزمة مطربي المهرجانات وضع الحلول وعدم غلق الأبواب أمام الجميع ودعم الفن المتحمس له الجمهور وبأكثر من طريقة، مؤكدا أن عمرو دياب ومحمد منير هما الأفضل على الساحة الغنائية.

وأردف أن شيرين عبدالوهاب، لا أحد ينكر موهبتها، متابعًا: «شيرين بتخسر كثيرًا من تصرفاتها فهي صوت نسائي يخونه عقله، بخلاف أنغام فلديها الحضور الجميل والصوت القوي وتتعامل باتزان شديد في تصرفاتها وهي نموذج جيد للمطربات».