إصابة 5 مزارعين وطالب في إنقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب 5 مزارعين وطالب في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية العزيمة 8 بمحافظة المنيا وتم نقل المصابين لمستشفي المنيا العام لتلقي الأسعافات والعلاج اللازم وتحرر عن الحادث المحضر اللازم.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية العزيمة "8"، مما أسفر عن إصابة 6 عمال وطالب.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات هيئة الإسعاف والفحص، تبين إصابة كل من: ناجح محمد 49 عامًا، محمد خلف 26 عامًا، ممدوح سيد 44 عاما، شقيقه رمضان 49 عامًا، ياسر نادي 25 عامًا، أحمد إبراهيم 48 عامًا، محمود فضل 15 عامًا، جميعهم عمال زراعيين عدا الأخير طالب، ويقيمون بقرية دمشاو هاشم في غرب مركز المنيا.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، ورجحت التحريات الأولية انقلاب السيارة التي تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة، وقد انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت إصابة 5 أشخاص من بينهم طفلة وشقيقها الطفل في حادثين منفصلين وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج وتحرر عن الحادثين المحضرين اللازمين.