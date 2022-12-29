قبل وفاته بعام.. تعرف على أفضل 10 لاعبين في التاريخ اختارهم بيليه

حدد الأسطورة البرازيلية بيليه أفضل 10 لاعبين في العالم عبر التاريخ من وجهة نظره، وذلك في تصريحات قد أدلى بها منذ عام.

ورحل بيليه عن عالمنا، مساء الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، إضافة إلى معاناته من مشاكل في القلب والكلى.

وكانت الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم البرازيلية قد تدهورت في الأيام القليلة الماضية، ورافقه أبنائه في مستشفى "ألبرت أينشتاين" بمدينة ساو باولو.

بليه قال وقتها "أفضل 10 لاعبين في التاريخ؟، مارادونا، دي ستيفانو، تراباتوني، جارينشا، كرويف، بيكنباور، ألبرتو، زيدان، رونالدو، إنييستا".

واستبعد كريستيانو رونالدو وميسي من اختياراته، لكنه أوضح " أعلم أن كريستيانو مذهل وميسي أيضا، ويبدو أن المستقبل سيكون مشرقًا بالنسبة لمبابي".