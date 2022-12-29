الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قبل وفاته بعام.. تعرف على أفضل 10 لاعبين في التاريخ اختارهم بيليه

بيليه
بيليه

حدد الأسطورة البرازيلية بيليه أفضل 10 لاعبين في العالم عبر التاريخ من وجهة نظره، وذلك في تصريحات قد أدلى بها منذ عام.

ورحل بيليه عن عالمنا، مساء الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، إضافة إلى معاناته من مشاكل في القلب والكلى.

وكانت الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم البرازيلية قد تدهورت في الأيام القليلة الماضية، ورافقه أبنائه في مستشفى "ألبرت أينشتاين" بمدينة ساو باولو.

بليه قال وقتها "أفضل 10 لاعبين في التاريخ؟، مارادونا، دي ستيفانو، تراباتوني، جارينشا، كرويف، بيكنباور، ألبرتو، زيدان، رونالدو، إنييستا".

واستبعد كريستيانو رونالدو وميسي من اختياراته، لكنه أوضح " أعلم أن كريستيانو مذهل وميسي أيضا، ويبدو أن المستقبل سيكون مشرقًا بالنسبة لمبابي".

اسم بيليه الأسطورة البرازيلية بيليه اللاعب البرازيلى بيليه وفاة بيليه

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

«خادم المقهى البرازيلى».. كيف أصبح «بيليه» أعظم لاعب كرة فى التاريخ؟

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم فصل 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية

رئيس «الغرفة التجارية بسوهاج»: إلغاء الاعتمادات المستندية خطوة لضبط الأسعار

مستفيدة من قافلة «حياة كريمة»: «خلصوني من آلام استمرت لـ7 سنوات»

حبس شخص لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل رسالة لابيد إلى نتنياهو: تركها فى مكتب رئاسة وزراء إسرائيل «صورة»

نتنياهو رئيسًا لوزراء إسرائيل رسميًا.. ويؤدى اليمين أمام الكنيست (فيديو)

الكنيست يصادق على تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو